Поддержал АТО и ненавидит Путина. Почему Кикабидзе получил награду Украины

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе удостоен ордена князя Ярослава Мудрого V степени

Сегодня во время парада в честь 30-летия Независимости Украины в Киеве президент Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды защитникам Родины, а также деятелям культуры и спорта, среди которых оказался грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Он был удостоен ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени был награжден актер и певец Вахтанг Кикабидзе / Фото Офиса президента Украины

Поддержка Украины

Актер Вахтанг Кикабидзе известен своей жесткой позицией по отношению к сегодняшней России. Вот несколько его высказываний на эту тему:

Россия не хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться. Но если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно.

Он (Путин – Авт.) – политик черной силы. И пока он со своими амбициями будет жить, он все время будет угрожать каким-то странам. Он — захватчик! Его заклинило на одном: он думает, что вечно будет командовать своей страной.

Маленькую страну погубить очень легко. А большую – трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят. План в том, чтобы раздробить Грузию, сделать так, чтобы здесь плохо жилось, и чтобы потом Кремль сказал: мы вам поможем. И войдут сюда, вот это и есть план.

Я вырос со знанием того, что Крым – это Украина. Хотя нам и рассказывали, что эту территорию Украине какой-то дедушка подарил. Сейчас – это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет. В России очень много граждан радуется, что Путин начинает оккупировать какие-то маленькие территории.

Кто такой Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе является советским и грузинским певцом, автором песен, киноактером, кинорежиссером, сценаристом и депутатом парламента Грузии ("Единое национальное движение") с 2020 года. Народный артист Грузинской ССР (1980), Заслуженный артист Украины (2013), лауреат Государственной премии СССР (1978), лауреат Государственной премии Грузии (2013).

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Кикабидзе никогда не был гражданином России и в 2008 году отказался от российского ордена Дружбы (указ о награждении был подписан Владимиром Путиным в день 70-летия артиста) в связи с вводом российских войск в Южную Осетию (Грузия).

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Сегодня во время парада Владимир Зеленский вручил также награды: