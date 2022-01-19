Подготовка к COVID-волне? Китай передаст Украине 200 тыс. доз вакцин

Китай передаст партию вакцин для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Правительство Китайской Народной Республики передаст Украине 200 тыс. доз вакцины производства Sinovac Biotech в качестве гуманитарной помощи.
Письмо-обязательство правительства Украины о получении гуманитарной помощи было одобрено распоряжением Кабинета министров на заседании правительства 19 января.
Подробности
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в качестве гуманитарной помощи правительство Китайской Народной Республики предложило передать 200 тыс. доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал документ о гуманитарной помощи Китая Украине.
Потребность в вакцине
В пояснительной записке отмечается, что для вакцинации до конца 2022 года 70% взрослого населения Украины (23,77 млн человек) общая потребность в вакцине составляет 47 283 416 доз.
Сколько людей уже вакцинировались
За сутки 18 января в Украине 85 177 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек.
Всего провели 29 538 475 прививок.