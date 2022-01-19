Все больше оранжевых зон и угроза нового локдауна: что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине ухудшается COVID-ситуация и увеличивается оранжевая зона. Кроме этого, медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за распространения нового штамма "Омикрон".
Сайт "Сегодня" подробно расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.
В Украине снова растет число COVID-больных
За прошедшие сутки, 18 января, в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 4 257 случаев больше, чем за 17 января.
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Также за прошедшие сутки:
- госпитализирован – 2 401 человек;
- летальных исходов – 163;
- выздоровело – 5 413 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 780 903 человека;
- выздоровело – 3 567 336 человек;
- летальных исходов – 98 712.
Сколько людей уже вакцинировались
За последние сутки вакцинировано 85 177 человек против COVID-19. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек.
Всего провели 29 538 475 прививок.
Какие области в оранжевой зоне
По состоянию на 19 января в Украине снова расширилась оранжевая карантинная зона. Так, в эпидопасности оказалась Львовская область.
Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская
- Ровенская
- Сумская
- Черновицкая
- Львовская
Все остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.
На Прикарпатье могут ужесточить карантин
COVID-ситуация в Ивано-Франковской области ухудшается, заболеваемость за неделю выросла в 3,5 раза. В регионе приняли решение об усилении контроля над соблюдением карантина.Об этом сообщает в Facebook глава местной ОГА Светлана Онищук.
Вспышка заболеваемости
"Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 9816,19 на 100 тыс. населения. В течение двух недель текущего года наблюдается рост заболеваемости – зарегистрировано 5097 случаев заболевания против 1429 случаев за прошлую неделю, заболеваемость выросла в 3,5 раза, в частности среди детей – в 4,5 раза", - говорится в сообщении.
Выше 50% рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей – в 54 территориальных общинах.
Возможные ограничения
"В случае дальнейшего увеличения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями среди детей дошкольного возраста и учащихся школ будет принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса. Также будет ограничено проведение развлекательных мероприятий, публичных событий, деятельность общепита", - отметила Онищук.
Она добавила, что также ограничат проведение других мероприятий.
Украина готовится к COVID-волне
Медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".
"Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время медицинская система постоянно совершенствуется к очередной нагрузке", – говорится в сообщении Минздрава.
Эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:
- использование защитных масок;
- соблюдение дистанции;
- регулярное мытье рук;
- вакцинация от COVID19.
"Напоминаем, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем прошедшие базовый курс прививки", - добавили медики.
Еще в одной области нашли "Омикрон"
В Черновицкой области официально подтвердили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон". Таких случаев по меньшей мере 16.
Подробности
На днях в Киев на исследование было отправлено 30 образцов. В 16 из них обнаружен вариант вируса "Омикрон". Остальные 14 образцов содержали штамм "Дельта".
Образцы отбирали 5-6 января.
"В области и дальше циркулирует "Дельта", которая преобладала последние месяцы. В то же время уже распространяется и "Омикрон" , – объяснила главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.
Сейчас врачи пытаются выяснить, есть ли у пациентов с "Омикроном" тяжелые случаи болезни.
"Омикрон" в Украине
- Раньше в Одессе зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.
- 17 января стало известно об "Омикроне" в Харьковской области.
- Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.
- Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".
- В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого является штамм коронавируса "Омикрон".
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- Минздрав опубликовал все данные, известные о новом штамме "Омикрон", согласно предварительным результатам научных исследований.
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