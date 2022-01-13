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Еще заразнее и поражает молодых людей: все, что известно об "Омикроне"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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13 января, 13:21
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Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее штамма коронавируса "Дельта"
Данные о госпитализации еще исследуются.
Данные о госпитализации еще исследуются. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже распространяется новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". Прогнозируют, что вспышка заболевания может спровоцировать локдаун уже в январе.

Минздрав опубликовал все данные, известные о новом штамме "Омикрон" по предварительным результатам научных исследований.

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Особенности инфицирования

"Омикрон" чаще приводит к инфицированию в домашней среде по сравнению с "Дельтой". Также исследования выявили следующие особенности нового штамма:

  • Имеет меньший инкубационный период. В среднем он составляет 3 суток.
  • Происходит сдвиг заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу. Если средний возраст людей, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то на "Омикрон" – 30,8 года.
  • Увеличивается и риск повторного заражения реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.
  • Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".
  • В странах, где он уже обнаружен, удвоение случаев заражения на уровне сообщества происходит в 1,53 дня.
  • Пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, которую приводит "Омикрон". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Госпитализация

  • Данные указывают на понижение риска госпитализаций посреди инфицированных этим штаммом. Хотя рост количества заражений может вызвать и большую нагрузку на медицинскую систему. По сравнению со штаммом "Дельта", случаи заболевания "Омикроном" имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице.
  • Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для "Омикрона" является меньшим, чем для "Дельты".
  • Лишь у 0,6% больных Omicron были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

В то же время данные по госпитализациям не окончательны, ведь во многих странах все еще нет достаточных ресурсов, чтобы диагностировать новый штамм. К тому же большинство исследований были проведены в странах, где уже высок уровень охвата прививками, а потому в больницы попадает меньше людей.

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