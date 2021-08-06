Подготовка визита Зеленского в США на финишной прямой. Кулеба и Ермак возвращаются в Украину

Представители Украины и США готовятся к встрече двух президентов. Коллаж "Сегодня"
Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США, запланированная на 30 августа, выходит на финишную прямую. Украинский лидер встретится с президентом Джо Байденом.
Об этом сообщает посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.
Она отметила, что в Украину уже возвращаются глава МИД Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Они были в Вашингтоне два дня.
Маркарова уточнила, что украинские представители встретились с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Саливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
"В приоритете – подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа", - написала она.
Какая цель визита?
- углубление стратегического партнерства Украины и США для защиты суверенитета и территориальной целостности;
- повышение безопасности в Украине и регионе;
- увеличение военного потенциала;
- ускорение трансформации Украины в современную, экономически сильную демократическую страну.
"Как сказал министр, теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией обсужденных конкретных планов по встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита №1", - отметила посол.
Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.
Тем временем в Конгрессе США уже попросили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября.
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