Подготовка визита Зеленского в США на финишной прямой. Кулеба и Ермак возвращаются в Украину

Посол Украины в США заявила, что теперь будет "три недели "тихой дипломатии", когда они будут выполнять все, о чем договорились на встречах

Представители Украины и США готовятся к встрече двух президентов. Коллаж "Сегодня"

Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США, запланированная на 30 августа, выходит на финишную прямую. Украинский лидер встретится с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщает посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

Она отметила, что в Украину уже возвращаются глава МИД Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Они были в Вашингтоне два дня.

Маркарова уточнила, что украинские представители встретились с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Саливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"В приоритете – подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа", - написала она.

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Какая цель визита?

углубление стратегического партнерства Украины и США для защиты суверенитета и территориальной целостности;

повышение безопасности в Украине и регионе;

увеличение военного потенциала;

ускорение трансформации Украины в современную, экономически сильную демократическую страну.

"Как сказал министр, теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американскими партнерами будем работать над реализацией обсужденных конкретных планов по встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки визита №1", - отметила посол.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Тем временем в Конгрессе США уже попросили Байдена изменить дату визита Зеленского, поскольку американские депутаты будут на каникулах до 20 сентября.