Подойдут не все. Какие вакцины нельзя использовать для бустерной дозы

CoronaVac не предусматривает бустерную прививку / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине назвали неподходящие COVID-вакцины для бустерной дозы. Например, препарат против коронавируса CoronaVac не предусматривает бустерную прививку.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.
По его словам, на сегодняшний день 60% населения Украины не вакцинировались даже второй дозой. Кроме того, истекает срок действия AstraZeneca и эта вакцина также не предусматривает использование бустерных доз.
"Все-таки для бустерной дозы лучше использовать мРНК-вакцину, а не векторные или инактивированные вакцины. Вот CoronaVac, мы сейчас ведем переговоры с производителем CoronaVac. Они сами не уверены. То есть они еще не говорят, что их вакциной можно делать третью дозу. Там вопрос еще есть", – отметил политик.
В Украине сделали более 26 млн прививок против COVID-19
За сутки 8 декабря в Украине 178 796 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 13 974 700 человек, из них получили первую дозу – 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека.
В общей сложности проведено 26 126 460 прививок.
За сутки работали:
- 916 мобильных бригад по иммунизации;
- 3264 пункта прививки;
- 471 центр вакцинации населения.
Ранее мы писали:
- По состоянию на 8 декабря в Запорожской области улучшились показатели заболеваемости COVID-19. Так, регион вскоре может перейти в желтую карантинную зону.
- С 9 декабря вступают в силу изменения в Приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.