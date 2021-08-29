Погибшие на Донбассе бойцы Гурняк и Горбенко стали Героями Украины

Зеленский вручил посмертные награды родителям погибших на Донбассе украинских военных Горбенко и Гурняка. Фото: Офис президента
В воскресенье, 29 августа, во время торжеств ко Дню памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшим в 2014 году воинам.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Орденом "Золотая Звезда" посмертно отметили бойца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослава Горбенко. Его присвоили и погибшему солдату Виктору Гурняку.
Что известно о Горбенко
Святослав Горбенко по прозвищу "Скельд" был одним из "киборгов" и в свои 19 лет стал воином Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Он вместе с собратьями защищал Донецкий аэропорт.
Погиб 3 октября 2014 года, когда спасал раненых бойцов. Вместе с Сергеем "Каспером" Андреевым пытался спасти раненого бойца "Фрола" возле старого терминала аэропорта. В здание попал танковый снаряд, осколками которого ранило Горбенко и Андреева. Спасти защитников не удалось, выжил только "Фрол".
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Что известно о Гурняке
Виктор Гурняк был пластуном, волонтером, журналистом, фотокорреспондентом украинских и зарубежных СМИ, соучредителем фотоагентства LUFA и воином батальона "Айдар". Его знали под псевдонимами "Гарт", "Гартик" и позывным "Олигарх". Он собирал деньги, покупал и доставлял необходимые вещи в зону АТО.
Впоследствии Гурняк ушел на фронт и погиб возле 32-го блокпоста в Луганской области. Он вывозил раненых под минометным обстрелом 19 октября 2014 года возле поселка Смелое. Известно, что защитник пытался завести автомобиль, чтобы уехать с поля боя. Пока продолжалась техническая задержка, прилетела мина, и в бойца попал осколок. Полученные ранения были несовместимы с жизнью.
Война на Донбассе
Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы сообщали, что 28 августа боевики обстреляли Авдеевку – там десять человек получили осколочные ранения. Вероятно, боевики пытались сорвать визит президента Владимира Зеленского в США для встречи с американским лидером Джо Байденом.
Также напомним, из-за обстрела железнодорожной станции Авдеевка с неподконтрольной Украине территории изменилось расписание поездов.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: