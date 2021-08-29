Погибшие на Донбассе бойцы Гурняк и Горбенко стали Героями Украины

Зеленский вручил посмертные награды родителям погибших на Донбассе украинских военных Горбенко и Гурняка. Фото: Офис президента

В воскресенье, 29 августа, во время торжеств ко Дню памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшим в 2014 году воинам.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Орденом "Золотая Звезда" посмертно отметили бойца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослава Горбенко. Его присвоили и погибшему солдату Виктору Гурняку.

Что известно о Горбенко

Святослав Горбенко по прозвищу "Скельд" был одним из "киборгов" и в свои 19 лет стал воином Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Он вместе с собратьями защищал Донецкий аэропорт.

Погибший Святослав Горбенко. Фото: wikipedia.org

Погиб 3 октября 2014 года, когда спасал раненых бойцов. Вместе с Сергеем "Каспером" Андреевым пытался спасти раненого бойца "Фрола" возле старого терминала аэропорта. В здание попал танковый снаряд, осколками которого ранило Горбенко и Андреева. Спасти защитников не удалось, выжил только "Фрол".

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Что известно о Гурняке

Виктор Гурняк был пластуном, волонтером, журналистом, фотокорреспондентом украинских и зарубежных СМИ, соучредителем фотоагентства LUFA и воином батальона "Айдар". Его знали под псевдонимами "Гарт", "Гартик" и позывным "Олигарх". Он собирал деньги, покупал и доставлял необходимые вещи в зону АТО.

Погибший Виктор Гурняк. Фото: memorybook.org.ua

Впоследствии Гурняк ушел на фронт и погиб возле 32-го блокпоста в Луганской области. Он вывозил раненых под минометным обстрелом 19 октября 2014 года возле поселка Смелое. Известно, что защитник пытался завести автомобиль, чтобы уехать с поля боя. Пока продолжалась техническая задержка, прилетела мина, и в бойца попал осколок. Полученные ранения были несовместимы с жизнью.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что 28 августа боевики обстреляли Авдеевку – там десять человек получили осколочные ранения. Вероятно, боевики пытались сорвать визит президента Владимира Зеленского в США для встречи с американским лидером Джо Байденом.

Также напомним, из-за обстрела железнодорожной станции Авдеевка с неподконтрольной Украине территории изменилось расписание поездов.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: