Загиблі на Донбасі бійці Гурняк і Горбенко стали Героями України

Зеленський вручив посмертні нагороди батькам загиблих на Донбасі українських військових Горбенка та Гурняка. Фото: Офіс президента

У неділю, 29 серпня, під час урочистостей до Дня пам'яті захисників України президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України загиблим у 2014 році воїнам.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Орденом "Золота Зірка" посмертно відзначили бійця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослава Горбенка. Ним нагородили і загиблого солдата Віктора Гурняка.

Що відомо про Горбенка

Святослав Горбенко на прізвисько "Скельд" був одним з "кіборгів" і в свої 19 років став вояком Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Він разом з побратимами захищав Донецький аеропорт.

Загиблий Святослав Горбенко. Фото: wikipedia.org

Загинув 3 жовтня 2014 року, коли рятував поранених бійців. Разом із Сергієм "Каспером" Андрєєвим намагався врятувати пораненого бійця "Фрола" біля старого терміналу аеропорту. У будівлю влучив танковий снаряд, уламками якого поранило Горбенка та Андрєєва. Врятувати захисників не вдалося, вижив тільки "Фрол".

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Що відомо про Гурняка

Віктор Гурняк був пластуном, волонтером, журналістом, фотокореспондентом українських та закордонних медіа, співзасновником фотоагентства LUFA і воїном батальйону "Айдар". Його знали під псевдонімами "Гарт", "Гартик" і за позивним "Олігарх". Він збирав гроші, купував і доставляв необхідні речі в зону АТО.

Загиблий Віктор Гурняк. Фото: memorybook.org.ua

Згодом Гурняк пішов на фронт і загинув біля 32-го блокпосту в Луганській області. Він вивозив поранених під мінометним обстрілом 19 жовтня 2014 року неподалік селища Сміле. Відомо, що захисник намагався завести автомобіль, щоб виїхати з поля бою. Поки тривала технічна затримка, прилетіла міна, й в бійця попав уламок. Отримані поранення були несумісні із життям.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна має вигляд неоголошеної. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що 28 серпня, бойовики обстріляли Авдіївку – там десять людей отримали осколкові поранення. Ймовірно, бойовики намагалися зірвати візит президента Володимира Зеленського в США для зустрічі з американським лідером Джо Байденом.

Також нагадаємо, через обстріл залізничної станції Авдіївка з непідконтрольної Україні території змінився розклад поїздів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: