Погода готовит украинцам новое испытание – в ближайшие дни будет под 40 градусов

Ближе к выходным половину Украины накроют дожди с грозами, но и они не сильно собьют невыносимую жару

Украина сейчас одна из самых горячих стран Европы. Как минимум до конца недели будет адская жара с периодическими дождями, но они не особо опустят градусы. С выходных припечет до почти 40 градусов в тени.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В четверг, 15 июля, 32-34 градуса, на востоке до +35. Дожди ожидаются лишь на крайнем западе: в Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях.

В пятницу, 16 июля, дождей с грозами станет больше: зальет все западные области, север страны и часть центра, в том числе и Киев. В западных областях 28-30 градусов, в остальных регионах 32-36 градусов.

В субботу, 17 июля, дожди в тех же областях, что и в пятницу. Температура воздуха 30-36 градусов. В столице дожди и до +34.

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В воскресенье, 18 июля, снова дожди на западе, севере и в центре. В западных областях жара спадет до 26-29 градусов. А вот на востоке столбики термометров подпрыгнут до +37. В Киеве гроза и 30-32 градуса.

В понедельник, 19 июля, те же адские +37 на востоке и более приятные +27 на западе. В остальных регионах 31-36 градусов. Дожди на западе, севере и в центре, в том числе и в Киеве.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".