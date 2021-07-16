Погода готовит украинцам сюрприз – идет резкое похолодание, но повезет не всем

Украинцы уже устали от невыносимой жары – хочется прохлады. Синоптики рассказали, где и когда будет холодней всего

В Украине на выходных еще будет адская жара до +35, а вот с начала следующей недели со стороны западных областей к нам зайдет похолодание – столбики термометров опустятся на 10 градусов. В то же время станет больше дождей.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В субботу, 17 июля, дожди на западе, севере, востоке и частично в центре. В столице без осадков. Температура воздуха 30-33 градуса, на юге до +35.

В воскресенье, 18 июля, дожди на западе, севере, в Винницкой, Житомирской областях и в Киеве. Температура без изменений – 30-33 градуса, на юге до +36.

В понедельник, 19 июля, придет похолодание в западные области – там синоптики обещают 22-24 градуса. В Житомирской и Винницкой областях 24-28 градусов, в Киеве 27-29. На юге и востоке до +36. Дожди пройдут на западе, севере и в центре, в том числе в столице.

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Во вторник, 20 июля, на западе 22-24 градуса, в центре и на севере 26-28, на юге и востоке до +35. Дожди с грозами на востоке, почти всем западе, юге и в центре (кроме Житомирской и Киевской областей).

В среду, 21 июля, в западных областях температура упадет до 20-22 градусов, на севере 23-25, в центре 22-27, на юге и востоке до +33. Дожди частично зацепят запад, центр, север и юг страны, а также будут поливать на всем востоке. В Киеве дожди и 23-25 градусов.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

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