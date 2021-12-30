Погода на 2022 год: подробный прогноз на все четыре сезона

/ Фото: Сегодня

Как известно, у природы нет плохой погоды. Вот только предсказывать ее с каждым годом все сложнее, особенно если речь идет о прогнозе погоды на 12 месяцев вперед. Ученые говорят: виной неожидаемых погодных "капризов и катаклизмов" стало глобальное потепление.

По оценкам климатологов, 2022 год в плане погоды окажется продолжением предыдущих: будут зафиксированы температурные рекорды и необычные погодные аномалии. В тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, на осадки и ясные дни в Украине разбирались "Сегодня".

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О чем писал Леонид Горбань

Мы не сможем дать свежие подробные расчеты погоды от народного синоптика Леонида Горбаня – он, к сожалению, умер 1 октября 2021 года. Но воспользуемся его книгой "Погода до 2030 года", подаренной автору этих строк. В книге приведены краткие ежемесячные тенденции погоды по разным годам, соответствующим классификации так называемого Брюсова календаря. На их основании мы подготовили инфографику, какой, оценочно, может быть в 2022 году погода по месяцам.

/ Фото: Сегодня

По Брюсову календарю 2022 год считается годом Юпитера. Напомним, всего таких годов семь, чередующихся в определенной последовательности. Так, 2021-й был годом Сатурна, 2023-й будет годом Марса. Еще существуют годы Венеры, Меркурия, Луны и Солнца. Каждому из них присуща своя погода: одни годы жарче, другие прохладнее, какие-то дождливее, какие-то суше.

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"Годы Юпитера очень хорошие, вначале более влажные чем сухие, а затем наоборот – с половины июля начинается засуха. Урожаи колосовых озимых и яровых близки к рекордным. А вот засуха в июле уничтожает урожай кукурузы, подсолнечника, гречихи. Но это относится только к южным и восточным регионам", – так Леонид Горбань охарактеризовал в своей книге 2022 год.

Зима

Если рассмотреть по сезонам, то, по книге народного синоптика, в год Юпитера январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное теплое малоснежное, вторая половина морозная со снегопадами.

Февраль холодный снежный с сильными морозами во второй половине. В середине месяца снежные бураны, в конце трескучие морозы, снег, под конец – потепление и мокрый снег.

Вот какой прогнозировал зиму 2022 года Леонид Горбань в своем последнем интервью, которое он дал "Сегодня" в июле 2021 года.

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"Если в общих чертах, то зима будет холодной. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", – сказал тогда народный синоптик.

Весна

В 2022 году тепла придется ждать долго, пишет в своей книге Леонид Горбань.

"Весна будет холодная до самого мая и влажная, поздняя. Морозы в марте держатся до конца месяца. Заморозки в апреле, а иногда и ночные морозы возможны до середины апреля. В мае умеренно теплая погода", – утверждает автор.

Если подробнее, то март начнется снегом, дождями и морозами, первые две недели теплые, без осадков, третья холодная и "мокрая", к концу месяца потепление, сухо.

Почти весь апрель ожидается прохладным, с дождями и ночными заморозками, настоящее тепло придет только в последнюю неделю. Возможно, что первый теплый и солнечный день выпадет на православную Пасху, празднуемую в 2022 году 24 апреля.

Май теплый, в первой половине месяца дожди, во второй – две недели жары и сухо. Затем пару дней прохлада, дожди, к концу месяца сильная жара.

Лето

Начало лета теплое и влажное, затем с половины июля переходит в жесточайшую засуху.

Июнь теплый, но с частой переменой погоды с ясной и жаркой на дождливую, с ливнями и грозами, в конце месяца жара.

Июль начнется ослаблением жары и короткими дождями. Середина месяца знойная, после коротких дождей в начале третьей декады снова придет жара.

Август жаркий, почти без осадков, наступит сильная засуха. Небольшие дожди возможны в середине и конце месяца.

Осень

Осень в год Юпитера сухая, осадков в сентябре и октябре выпадет мало. Леонид Горбань в своей книге утверждает, что на юге и востоке Украины в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков. Из-за такой сухости посевы озимых не всходят.

По сути, лето продолжится и в сентябре. Первая его половина должна быть теплая и почти без осадков, во второй половине прохладнее, дожди, конец месяца холодный и "мокрый".

Октябрь также контрастный: в первые две недели придет "бабье лето", осадков почти не будет, а тепло может продлиться до праздника Покрова Богородицы (14 октября). Затем постепенно похолодает, начнутся дожди, конец месяца холодный и с осадками.

Ноябрь холодный, пасмурный, с обильными дождями, ранним снегом и морозами.

Декабрь-22

Первый месяц новой зимы Леонид Горбань в своей книге видит по-настоящему зимним. Ноябрьские холода продолжатся, в середине декабря к морозам добавятся снегопады, которые продлятся 7-10 дней. Вторая половина декабря ожидается более теплой, в середине месяца оттепель, мокрый снег дождь. Погода без морозов продержится до конца декабря, так что не факт, что 2023 год удастся встретить со снегом.

Вазира Мартазинова: с каждым годом январь и февраль все холоднее

Также мы выяснили, какой видят погоду в 2022 году украинские ученые-климатологи. Это заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института (УГМИ) ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова и заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УГМИ Вера Балабух.

Интересно, что их прогнозы на зиму заметно отличаются.

Вазира Мартазинова видит нынешнюю зиму суровой. Ученая отметила: тенденции последних 20 лет говорят о том, что с каждым годом в Украине январь и февраль становятся все холоднее.

Самым морозным окажется январь, в этом месяце ожидаемы самые низкие температуры за всю зиму. Волна холода начнется на новогодние и рождественские праздники и продлится больше недели. Самые сильные морозы – до -20 градусов – можно ожидать в период от Рождества Христова (7 января) до Крещения (19 января).

В феврале потеплеет, но все же в основном температуры будут минусовыми. По словам Вазиры Мартазиновой, февраль будет примерно таким же, как в 2021 году. Напомним: тот февраль был сырым, умеренно холодным и малоснежным.

Прогноз погоды на весь 2022 год Вазира Мартазинова не дала, так как, по ее словам, подробно рассчитать на столь длительный период, какой будет погода современная наука не может. Единственное, что можно сказать – влияние глобального потепления сводится к тому, что погода в Украине становится все более переменчивой. То есть, как и в предыдущие годы, возможны более интенсивные, чем десятилетия назад, колебания температур, резкая смена погоды с солнечной на ненастную и наоборот. Особенно это будет заметно в летние месяцы.

Вера Балабух: Ла-Нинья уйдет, Эль-Ниньо придет

Как рассказала нам Вера Балабух, наиболее точные прогнозы погоды на месяц и сезон дают численные модели погоды Европейского центра среднесрочных прогнозов, Великобритании и США. В соответствии с их последними расчетами, январь и февраль ожидаются на 1-2 градуса теплее, чем в последние десятилетия, а осадков ожидается немного. Ученая не исключает, что третий зимний месяц может быть "весенним".

Вера Балабух объяснила, что по-прежнему на погоду в Северном полушарии зимой будет существенно влиять тихоокеанское течение Ла-Нинья, которое усиливает меридиональность атмосферных процессов.

Напомним: Ла-Нинья (по-испански "Малышка") – это климатическое явление, регулярно возникающее в тропических широтах южной части Тихого океана. Его суть в том, что стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание. Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется Эль-Ниньо ("Малыш").

"Следствием этого есть резкие изменения погоды от аномально теплых к аномально холодным, – разъяснила Вера Балабух. – Ожидается что по мере ослабевания Ла-Нинья, погода станет более устойчивой. В Украине будет преобладать антициклональная погода с западными и юго-западными ветрами, которые и принесут более теплые воздушные массы. Заходы арктического воздуха также не исключаются, но они будут, вероятнее всего, кратковременными".

Вера Балабух также подробно рассказала о своем видении макромасштабных процессов и их влиянии на погоду в Украине в 2022 году. По ее словам, воздействие такого природного явления, как Ла-Нинья, в 2022 году ослабеет, ему на смену придет его антипод – Эль-Ниньо.

Как разъяснила климатолог, над холодной океанической поверхностью формируется обширная область высокого давления, которая распространяется от экваториальных до арктических широт. Такой мощный антициклон нарушает движение воздушных масс с запада на восток. Изменяется положение струйного течения – над американским континентом оно прогибается далеко к югу, а над европейским – к северу. В следствие этого над западным побережьем Канады и США преобладает холодный арктический воздух, а в Европу, и в Украину также, распространяются теплые воздушные массы с Атлантики, субтропиков. Такое усиление меридиональности атмосферной циркуляции приводит к чередованию аномально холодного и теплого воздуха, резким изменениям температуры, давления, погодных условий.

"Сейчас Ла-Нинья достигла своего максимального развития и будет ослабевать, – говорит Вера Балабух. – Ожидается что весной она потеряет свое влияние, а с лета начнет развиваться теплое течение – Эль-Ниньо, с которым в Украине, как правило, связана аномально теплая погода. Эль-Ниньо и Ла-Нинья формируют общие тенденции развития атмосферных процессов в течение нескольких месяцев, сезонов. Но погода на протяжении более коротких периодов также существенно зависит от процессов более мелкого масштаба – внетропических циклонов, фронтальных систем, которые могут существенно откорректировать долгосрочный прогноз, как это и произошло в декабре".

Напомним: по прогнозам ожидалось, что декабрь будет намного более снежным и холодным.

Выводы

Как видим, полного единства среди специалистов по погоде не наблюдается. Расчеты Леонида Горбаня и прогнозы Вазиры Мартазиновой обещают холодную зиму и позднюю весну. По мнению Веры Балабух, февраль будет теплым, а весна – ранней.

Зато лето должно быть жарким, с большими и резкими перепадами как температур, так и периодичности выпадения осадков. Это видно как из книги Горбаня, так и из прогнозов Мартазиновой и Балабух.

Что же, тем интереснее будет сопоставить прогнозы с реальностью.

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