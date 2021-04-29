Сейчас температура в пределах средней для Украины нормы – в мае бывало и минус 10 и плюс 30. В этом году настоящее тепло придет в середине месяца

Заканчивается апрель, а мы по-прежнему не снимаем куртки и дрожим в неотапливаемых квартирах. Недавно Украину засыпало снегом. Официальные синоптики говорят, что "это нормально, просто мы отвыкли".

Сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае, и когда наконец-то, порадуемся настоящему теплу.

Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

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Народный синоптик: В мае – то дождь, то солнце

По расчетам Леонида Горбаня, начало мая теплом не порадует, хотя зябнуть, как в конце апреля, не будем. И если первомайские шашлыки удастся поджарить при хорошей погоде, то святить 2 мая на Пасху, куличи на западе, севере и в центре Украины верующим придется под дождем.

Далее наступит краткий период потепления до +20-23 градусов днем, который 6-8 числа сменится сильным холодным ливнем с кратким снижением температуры до +10-12 градусов днем. В северных и восточных регионах в эти даты не исключены даже ночные заморозки, там температура опустится до 0 градусов. Но уже к 10 мая стремительно потеплеет, и начнется настоящее лето, а в 20-х числах мая жара будет зашкаливать выше 30 градусов.

В середине месяца жару смягчат майские грозовые дожди, но ближе к концу второй декады от зноя спастись будет сложно. В третьей декаде из-за двух периодов кратких, но обильных ливней установится комфортная погода – днем 25-27 градусов тепла. А вот к концу весны чуть похолодает, днем до +20-22 градусов.

Укргидрометцентр: Погода близка к норме

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что нынешний май ожидается прохладнее, чем в прошлом году. Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, средняя месячная температура в нынешнем мае предполагается 15-18 градусов тепла, в горах 11-13 градусов тепла. Оказывается, это на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что также в пределах нормы.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов в сторону повышения, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге – в первой) декаде мая", – уточнил Анатолий Прокопенко.

То есть, к 20 мая точно потеплеет!

По данным Укргидрометцентра, в мае бывало и 10 градусов мороза (Карпаты и северо-восточные регионы). А небольшие заморозки возможны даже во второй половине мая везде, кроме южных областей. Абсолютный максимум температуры – 39 градусов тепла на Луганщине и в Крыму.

Начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко утверждает, что нынешняя весна в Украине почти соответствует климатической норме.

"Весенняя погода в этом году как раз нормальная, мы как никогда близки к климатической норме, чуть прохладнее. Такое постепенное развитие весенних процессов считаю очень хорошим. Что было в прошлом году, вот то было аномальным", — уверена Татьяна Адаменко.

Погодные сайты: Тепло будет, жарко – нет

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что май ожидается скорее прохладным, чем жарким.

Начало месяца будет дождливым. Первомай, Пасху и два выходных, 3 и 4 мая, жители почти всей Украины, кроме южных и восточных областей, проведут под дождем, но в относительном тепле, днем будет +15-18 градусов, на юге до +20. Затем на два дня в Украину придет холодный циклон, температура упадет ниже +10 градусов днем, пройдут ливни с первыми майскими грозами. По-настоящему потеплеет после 10 мая, дневная температура поднимется выше +20 градусов, на юге и востоке страны даже до +30, ночная температура не опустится ниже +10-12 градусов.

Облачность и осадки покинут Украину почти на две недели, до 23-25 мая. Затем снова с северо-запада придет небольшой циклон, похолодает до +16-18 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, но в целом погода окажется комфортной. Такая погода продержится до самого лета.

Прогноз погодных сайтов близок к расчетам Леонида Горбаня, за исключением температур – в отличие от народного синоптика, сильной жары интернет-метеорология "не видит".

О том, какие катаклизмы принес нам совсем не весенний апрель, и как украинцы их героически преодолевали, смотрите в сюжете.

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