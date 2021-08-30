Погода на сентябрь: уже не лето, еще не осень

Лето на исходе, ему на смену идет первый месяц осени – сентябрь. Синоптики называют его переходным: уже не лето, но еще и не совсем осень.

"Сегодня" выяснил, какой ожидается погода в сентябре.

Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

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Народный синоптик: Достаем куртки и собираем грибы

По расчетам Леонида Горбаня, в начале сентября нас ждет еще 10 дней лета, но позже начнутся дожди и похолодает. Приятными будут первые четыре-пять дней месяца: погода – как в середине августа, солнечно, местами небольшие дождики, температура днем до 25 градусов тепла. Вторая пятидневка окажется дождливой, но теплой, также до +25 в отдельные дни – самая грибная погода.

После 10 числа дожди прекратятся, антициклон принесет ясную, но прохладную погоду – днем не выше +18, ночью – около пяти градусов тепла. Еще больше похолодает к 20 сентября, температура днем +10-12 градусов. К тому же зарядят дожди, так что без зонтов, курток и непромокаемой обуви не обойтись. Но среди осенней слякоти ушедшее лето пошлет нам последнее "прости": 21-23-го небо прояснится и днем потеплеет до +17-19 градусов. В конце месяца снова наступит сухая прохлада, днем +10-12, ночью +5 градусов.

Укргидрометцентр: В сентябре ожидаем первые заморозки

Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, температура в сентябре будет близкой к климатической норме, в отличие от августа, который, напомним, был на 1,5 градуса жарче обычного.

"Первый осенний месяц – переход от лета к осени, – отметил Анатолий Прокопенко. – Световой день постепенно становится короче, температура воздуха ниже. Теплые дни еще будут в начале месяца, но это уже не лето. Меняется циркуляция воздуха в атмосфере, преобладают воздушные массы с северо-запада и северо-востока, которые несут прохладу. Особенно это заметно в ночное время при антициклональном характере погоды (малооблачность). Ожидаем в сентябре и первые заморозки, прежде всего в северных и западных областях. Сентябрь – засушливый месяц, поэтому дождей будет немного, в пределах нормы".

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре предполагается 14-18 градусов тепла, на юге до +20, в Карпатах 11-12 градусов тепла. Это на 7-10 градусов ниже, чем в августе.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре составляет 8 градусов мороза, абсолютный максимум – 38 градусов тепла.

Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

Погодные сайты: Ждите месяц контрастов

Обобщенный прогноз погодных сайтов на сентябрь показывает, что они "разделяют" Украину по диагонали: погода на западе и севере будет заметно отличаться от погоды на востоке и юге.

А вот в центральных регионах – это Виннитчина, Черкасчина, Полтавщина и Кировоградщина – температура воздуха ожидается выше, чем на западе и севере, но ниже, чем на востоке и юге. Дождить в центре будет меньше, чем на северо-западе, но больше, чем на юго-востоке. По температуре месяц в этих областях ожидается ровным: +18-22 днем и +11-15 ночью. Ближе к октябрю похолодает на 5-7 градусов, но ночных заморозков не будет. Дождливых дней в середине Украины наберется не более чем на неделю: в начале месяца, в конце первой декады и в середине второй декады. Но это будут не ливни, а небольшие дождики.

На западе и севере сентябрьская погода предполагается более неприветливой. Здесь температура окажется ниже, чем в центре, на 2-4 градуса, то есть не более +20 днем. Приблизительно один день из трех будет дождливым. Зато благодаря облачности сентябрьские ночи на Львовщине, Волыни, Тернопольщине, Черниговщине, Сумщине ожидаются намного более теплыми, чем в областях, расположенных восточнее, и примерно такими же, как на юге. Здесь столбик термометра ночью не опустится ниже +12, а в отдельные ночи – ниже +14.

На юге "бархатный" сезон захватит только Николаевскую и Херсонскую области: днем почти весь месяц +24 градуса и выше, осадков минимум. А вот в Одессу ехать на море в сентябре вряд ли стоит: метеосайты не видят здесь днем выше +22, а вторая половина месяца вообще "вся в дождях".

Наконец восток – регион контрастов. Лето здесь задержится почти до конца сентября, особенно жарко будет на Луганщине: до +25 градусов днем почти весь месяц, лишь несколько дней в его начале и конце будут прохладными. Осадков выпадет минимум. Зато ночи здесь нежаркие – порой ниже +10 тепла.

В Киеве погода будет не очень жаркой и с дождями, такой же, как в областях, расположенных севернее столицы. Самой прохладной ожидаются первая и последняя неделя: температура не выше +18, небольшие осадки.

Кстати, прогноз погодных сайтов на день Независимости не совпал с реальностью: обещали дождь, но праздник прошел при солнечной теплой погоде. А вот расчеты погоды от Леонида Горбаня на август, в том числе на 24-е число, оказались точнее – дождя в этот день не было.

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