Погода на вересень: вже не літо, ще не осінь

Літо закінчується, йому на зміну йде перший місяць осені – вересень. Синоптики називають його перехідним: вже не літо, але ще й не зовсім осінь.

"Сьогодні" з'ясував, яка очікується погода у вересні.

Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів.

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Народний синоптик: Дістаємо куртки і збираємо гриби

За розрахунками Леоніда Горбаня, на початку вересня на нас чекає ще 10 днів літа, але пізніше почнуться дощі і похолодає. Приємними будуть перші чотири-п'ять днів місяця: погода – як у середині серпня, сонячно, місцями невеликі дощі, температура вдень до 25 градусів тепла. Друга п'ятиденка виявиться дощовою, але теплою, також до +25 в окремі дні – найбільш грибна погода.

Після 10 числа дощі припиняться, антициклон принесе ясну, але прохолодну погоду – вдень не вище +18, вночі – близько п'яти градусів тепла. Ще більше похолодає до 20 вересня, температура вдень +10-12 градусів. До того ж зарядять дощі, так що без парасольок, курток і непромокаючого взуття не обійтися. Але серед осінньої сльоти літо, що пішло, надішле нам останнє "прощавай": 21-23-го небо проясниться і вдень потеплішає до +17-19 градусів. В кінці місяця знову настане суха прохолода, вдень +10-12, вночі +5 градусів.

Укргідрометцентр: У вересні очікуємо перші заморозки

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, температура у вересні буде близькою до кліматичної норми, на відміну від серпня, який, нагадаємо, був на 1,5 градуса спекотнішим, ніж звичайно.

"Перший осінній місяць – перехід від літа до осені, – зазначив Анатолій Прокопенко. – Світловий день поступово стає коротшим, температура повітря нижчою. Теплі дні ще будуть на початку місяця, але це вже не літо. Змінюється циркуляція повітря в атмосфері, переважають повітряні маси з північного заходу і північного сходу, які несуть прохолоду. Особливо це помітно в нічний час за антициклонального характеру погоди (малохмарна). Очікуємо у вересні і перші заморозки, перш за все в північних і західних областях. Вересень – посушливий місяць, тому дощів буде небагато, в межах норми".

За інформацією Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні передбачається 14-18 градусів тепла, на півдні до +20, у Карпатах 11-12 градусів тепла. Це на 7-10 градусів нижче, ніж у серпні.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у вересні становить 8 градусів морозу, абсолютний максимум – 38 градусів тепла.

Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.

Погодні сайти: Чекайте місяць контрастів

Узагальнений прогноз погодних сайтів на вересень показує, що вони "поділяють" Україну по діагоналі: погода на заході і півночі буде помітно відрізнятися від погоди на сході і півдні.

А ось у центральних регіонах – це Вінниччина, Черкащина, Полтавщина і Кіровоградщина – температура повітря очікується вища, ніж на заході і півночі, але нижча, ніж на сході і півдні. Дощитиме в центрі менше, ніж на півночі-заході, але більше, ніж на південному сході. За температурою місяць у цих областях очікується рівним: +18-22 вдень і +11-15 вночі. Ближче до жовтня похолоднішає на 5-7 градусів, але нічних заморозків не буде. Дощових днів у серединій частині України набереться не більше ніж на тиждень: на початку місяця, в кінці першої декади і в середині другої декади. Але це будуть не зливи, а невеликі дощі.

На заході і півночі вереснева погода передбачається більш непривітною. Тут температура виявиться нижчою, ніж у центрі, на 2-4 градуси, тобто не більше +20 вдень. Приблизно один день з трьох буде дощовим. Зате завдяки хмарності, вересневі ночі на Львівщині, Волині, Тернопільщині, Чернігівщині, Сумщині очікуються набагато теплішими, ніж в областях, розташованих на сході, і приблизно такими ж, як на півдні. Тут стовпчик термометра вночі не опуститься нижче +12, а в окремі ночі – нижче +14.

На півдні "оксамитовий" сезон захопить тільки Миколаївську і Херсонську області: вдень майже весь місяць +24 градуси і вище, опадів мінімум. А ось в Одесу їхати на море у вересні навряд чи варто: метеосайти не бачать тут вдень вище +22, а друга половина місяця взагалі "вся в дощах".

Нарешті схід – регіон контрастів. Літо тут затримається майже до кінця вересня, особливо жарко буде на Луганщині: до +25 градусів вдень майже весь місяць, лише кілька днів на його початку і кінці будуть прохолодними. Опадів випаде мінімум. Зате ночі тут нежаркі – часом нижче +10 тепла.

У Києві погода буде не дуже спекотною і з дощами, такою ж, як в областях, розташованих на північ від столиці. Найпрохолоднішими очікуються перший і останій тиждень: температура не вище +18, невеликі опади.

До речі, прогноз погодних сайтів на день Незалежності не збігся із реальністю: обіцяли дощ, але свято пройшло за сонячної теплої погоди. А ось розрахунки погоди від Леоніда Горбаня на серпень, в тому числі на 24-те число, виявилися точнішими – дощу в цей день не було.

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