Похолодание продолжается: какой будет погода на Рождество в Украине (карта)

Максимальные 6 градусов тепла сегодня можно будет почувствовать на юге/Коллаж: "Сегодня"
В пятницу, 7 января, в Украине осадков не прогнозируют. По сравнению с предыдущим днем в стране температура воздуха снизится. Кроме того, будет менее ветрено.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в Украине прогнозируют переменную облачность. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.
На западе синоптики прогнозируют от -2 до +1 градуса. На востоке минимальная температура — -1 градус, максимальная — +3 градуса.
В северных регионах — от -1 до +3 градусов. На юге ожидается 1-6 градусов тепла.
В Киеве осадков не прогнозируют от -1 до +1 градуса тепла, а в Симферополе тоже будет сухо — +4-6 градусов.
Морозы в Украине
В Украине в январе еще вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и в восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, относящихся географически к Центральной Украине.
В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская – будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-3 мороза.
Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Например, на западе Украины – от Львовщины до Буковины и Хмельнитчины – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем – от 1 до 5 градусов тепла.
Еще меньше зимы увидим в Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем почти целый месяц 3-5 тепла.
В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем уже на Рождество похолодает до 0 и в дальнейшем к концу месяца до минус 2-4 градусов.
Читайте также
- Ранее мы писали подробный прогноз погоды на 2022 год на все четыре сезона.
- К тому же читайте прогноз погоды на январь.