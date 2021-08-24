Похвастать нечем – Скабееву и российское ТВ "поплавило" от просмотра украинского парада

Ольга Скабеева раскритиковала парад в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику в телеэфире, яростно критикуя военный парад, прошедший в Киеве в честь 30-летия Независимости Украины. Соответствующее видео опубликовано на сайте программы "60 минут", транслируемой на телеканале "Россия 1" во вторник, 24 августа.

"30 лет, как Украина стала незалежной, а на Крещатике все та же ненавистная советская техника", – заявила Скабеева, отметив, что в параде принимали участие танки, "произведенные в СССР более полувека назад и ездившие по Крещатику 20 лет назад".

"Главная новинка и гордость парада – танки БМ "Оплот". Их выпустили специально ко Дню Независимости, но в Сеть попали снимки с оригинальным решением маскировки – поклейкой кузова скотчем. Также один из "Оплотов" сломался во время репетиции", – сказала Скабеева.

По мнению телеведущей, День Независимости в Киеве пытались превратить в День Победы, но "похвастать Украине нечем".

"В Киеве установили огромный "флагшток с полотнищем", а на Донбассе – всего лишь подняли четыре флага на воздушных шариках", – съязвила она.

Скабеева отметила, что в Украине вырезают трезубцы на яблоках и танцуют гопак в небе, выделяя на празднования Дня Независимости миллионы долларов.

Кроме того, пропагандистку так рассмешила фраза президента Зеленского "‘Без чарочки домашней наливки день независимости в Украине не такой праздничный’, что она решила процитировать ее в своем Telegram-канале.

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В целом выступление Зеленского на Дне независимости Украины телеведущая назвала бессмысленным и беспощадным.

Ранее Ольга Скабеева устроила истерику в телеэфире. Ее возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Скандалы в эфире Скабеевой

Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток, недавно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений.

Неудивительно, что песня "Путин х*йло" в исполнении украинских военнослужащих на репетициях парада ко Дню Независимости вызвала у пропагандистки истерику.

Ранее мы писали, что Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

Кстати, когда в Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке с диким взглядом, пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.