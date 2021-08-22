Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Сволочи". У кремлевской пропагандистки Скабеевой случилась истерика из-за "Путин х*йло" на репетиции парада в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 августа, 11:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Она требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский наказал виновных и публично извинился
Военные на Крещатике. Фото: коллаж "Сегодня"
Военные на Крещатике. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева уже второй раз за последнее время устроила истерику в телеэфире. Ее возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло" уже несколько раз прозвучало на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Реклама

Видео опубликовал паблик Типичная Украина в Telegram.

Ведущая оскорбляла Вооруженные силы Украины в эфире передачи на российском ТВ.

"Украинское Минобороны официально признало, что это не фейк. Более того, сегодня была новая репетиция – и эти сволочи опять вышли, в надежде на транзит газа, с этими адскими кричалками. Они в восторге, они гордятся, а наиболее пробитые утверждают, что это должно стать официальным армейским приветствием", – сказала в эфире Скабеева.

Реклама

По ее словам, Президент Украины Владимир Зеленский, должен найти виновных и наказать их. А кроме того, публично извиниться.

Скандалы в эфире Скабеевой

Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток, недавно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разорвать отношения.

Неудивительно, что песня "Путин х*йло" в исполнении украинских военнослужащих на репетициях парада ко Дню Независимости вызвала у женщины истерику.

Ранее мы писали, что российская ведущая-пропагандистка Ольга Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

Кстати, когда в Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке с диким взглядом, пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Опрос
Одесса
Донбасс
Запад
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять