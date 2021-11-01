Пока больным ищут место в реанимации, здоровые подделывают сертификаты. Какая ситуация с COVID-19 в Украине

Ситуация с COVID-19 в Украине / Коллаж "Сегодня"

Инфекционные больницы Украины переполнены COVID-больными, но при этом наша страна остается одним из мировых производителей поддельных ковид-сертификатов.

Подробнее о том, что в Украине происходит с COVID-19, – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 2 936 238 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 298 жителей Украины (всего – 68 027). Вылечить удалось 2 442 098 инфицированных (5885 – за последние сутки).

Ситуация в больницах страны для COVID-больных

В Черновцах заполнены реанимации всех больниц, в которых лечат больных на COVID-19. Сейчас самые высокие показатели в городских больницах № 4 и 3 — 100% и 93% соответственно. 30 октября в регионе были госпитализированы 169 человек.

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Хмельницкая инфекционная больница почти полностью заполнена больными COVID-19. Из 200 коек для пациентов с коронавирусом свободны только 4. В реанимации сейчас 11 тяжелобольных.

Кто входит в красную зону

Херсонская

Одесская

Запорожская

Донецкая

Днепропетровская

Сумская

Николаевская

Ровенская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Хмельницкая

Черниговская

Львовская

Кто входит в оранжевую зону

Винницкая

Волынская

Полтавская

Тернопольская

Харьковская

Черкасская

Черновицкая

Кто входит в желтую зону

Кировоградская

Закарпатская

Украина на пороге локдауна / Фото: Коллаж: Сегодня

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Киев усилил карантин

Киев с 1 ноября перешел в красную зону карантина. Такое решение 28 октября приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.", – говорится в сообщении.