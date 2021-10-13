Покров-2021: как празднуют украинцы – все подробности (онлайн)

Великий праздник Покров Пресвятой Богородицы, а также День защитника ежегодно празднуют 14 октября. В 2021 году этот день выпадает на четверг, но украинцы уже сегодня начинают празднования. "Сегодня" будет делиться самыми интересными мероприятиями.

13:09: В Киеве перекрыто движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской) из-за праздничных мероприятий. Тут не проехать до 17 октября.

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12:46: В Днепре ко Дню защитника Украины на улице Стрелковой Дивизии появилось граффити. Видео опубликовали в соцсетях:

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

Еще одна значимая для украинцев дата, которую связывают с праздником Покрова – это День украинского казачества.

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И для этого есть основания, потому что казаки всегда считали Божью Матерь своей покровительницей и заступницей, молились ей о защите от недругов и победе над врагами. А у запорожских казаков этот день был большим праздником: на Покрову традиционно избирали новых старшин.

Сам праздник Покрова – один из почитаемых и любимых в народе. Он был установлен православной церковью в память явления Богородицы во Влахернском храме.

Его история восходит к событиям 910 года, которые произошли в Константинополе. В то время греческий город был под осадой кочевого племени сарацинов.

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Жители города все время пребывали в молитвах Богородице о спасении. Однажды, во время всенощной молитвы в храме святому Андрею Блаженному и его ученику Епифанию было видение. Они увидели Пресвятую Богородицу, которая пришла к ним по воздуху.

Божья Матерь явилась им в ясном сиянии и белом покрове в сопровождении небесных ангелов со святыми Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом.

Пресвятая Дева помолилась вместе с верующими, а затем сняла со своей головы блистающее белоснежное покрывало и распростерла его над всеми людьми, которые были в храме. Это был знак покровительства и защиты Богородицы от всех врагов – видимых и невидимых.

Это видение ободрило людей, дало им сил в неравной борьбе с противником, и вскоре они одержали победу. Враги бежали, а город был спасен.

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