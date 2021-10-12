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Украинцев ждет хорошая погода: синоптики озвучили прогноз на Покрову

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
12 октября, 16:00
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На смену циклона придет антициклон. По всей территории Украины погода будет без существенных осадков
Откуда в день Покрова дует ветер, с той стороны придут первые морозы. Коллаж: "Сегодня"
Откуда в день Покрова дует ветер, с той стороны придут первые морозы. Коллаж: "Сегодня"

14 октября, в четверг, в православной церкви отмечается непереходящий великий праздник Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

В народе это один из самых почитаемых праздников. А для украинцев он имеет особое значение, потому что ему приурочены День украинского казачества, а также День защитников и защитниц Украины, который является государственным праздником и выходным днем.

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Множество традиций и обрядов соблюдалось в этот праздник. А некоторые сохранились и до наших дней. Также на 14 октября люди внимательно наблюдали за природой и по приметам составляли прогноз, какой будет осень и грядущая зима.

Погода на Покрову, 14 октября 2021

С 14 октября в Украину придет легкое потепление. Хорошая и солнечная погода на праздники обеспечена. На смену циклона придет антициклон. По всей территории Украины погода будет без существенных осадков.

На западе Украины температура днем будет колебаться от +8 до +12 градусов, ночью – от +1 до +4. На востоке синоптики днем прогнозируют 9-15 градусов тепла, а ночью – 5-9 градусов тепла.

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В северных регионах столбики термометров днем будут достигать 9-11 градусов тепла, а ночью в пределах 3-7 градусов тепла. На юге дневная температура составит 13-16 градусов тепла, ночная – 5-11 градусов тепла.

В Киеве дневная температура ожидается +10...+12 градусов, а ночная – 4-6 тепла.

Прогноз погоды на 14 октября
Прогноз погоды на 14 октября / Фото: Укргидрометцентр

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Приметы на праздник Покрова 14 октября

  • Одна из главных народных примет гласит: чем больше снега будет на Покров, тем больше свадеб сыграют в этом году.
  • По народным наблюдениям: каков Покров – такова и зима.
  • Откуда в день Покрова дует ветер, с той стороны придут первые морозы.
  • Если на Покров улетают журавли, зима будет ранней и холодной.

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