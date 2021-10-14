Покров-2021: як святкують українці – всі подробиці (онлайн)

Велике свято Покров Пресвятої Богородиці, а також День захисника щорічно святкують 14 жовтня. "Сьогодні" ділиться найцікавішими заходами.
18:40 У Харкові на площі Конституції почався Марш Захисників України. Колона людей йде до пам'ятника Шевченку.
18:32 У Житомирі відкрили пам'ятник захисникам і захисницям України у війні з російським агресором.
15:16: на Оболоні в Києві урочисто відкрили пам'ятний хрест на честь борців за незалежність і територіальну цілісність України. Крім того, відкрили пам'ятник полеглим героям біля Дарницької районної адміністрації.
14:46: в Запоріжжі пройшла церемонія складання урочистої клятви військового ліцеїста на острові Хортиця.
13:01: екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав українських воїнів:
"Упевнений, кожен з нас не раз зупинявся, спостерігаючи, як колони української військової техніки їдуть по дорогах України на схід. У цей момент ми відчуваємо гордість і силу нашої держави. А ще намагаємося вдивитися в обличчя солдат, хлопців, які вони – наші захисники , ті, хто прийняв рішення закрити нашу Українську Державу від російського навали своїм життям", – сказав він.
12:42: в Харкові через карантинні обмеження, пов'язані з ростом захворюваності COVID-19, заходи істотно скорочені.
11:51: президент України Володимир Зеленський приїхав до Запоріжжя. Він візьме участь в урочистостях з нагоди свят, а також ознайомиться з ходом реставраційних робіт на території Національного заповідника "Хортиця".
11:35: У Херсоні проходить посвята в курсанти Херсонської державної морської академії. А після цього на Алеї Героїв України відбудеться церемонія покладання квітів.
11:08: У Полтаві влаштували марш-парад духових оркестрів. До дійства приєднався 21 колектив з 18 громад Полтавщини, а це близько 700 учасників.
10:30: у Харкові на меморіалі захисників України проходить покладання квітів. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів.
10:26: у Сумах відбулася хода ветеранів. Після вшанування загиблих в російсько-українській війні на Алеї Героїв центрального кладовища, колона рушила до пам'ятника Героїв Небесної сотні.
10:10: у селищі Запорізьке Апостолівського району Дніпропетровської області відкрили меморіальну дошку Василю Млащенку, який загинув сім років тому, під час виходу з Іловайського котла.
Він був старшим механіком-водієм в сімнадцятому окремій гвардійській танковій бригаді. Дошку розмістили на фасаді школи, де навчався Василь.
9:55: на період святкових днів управління патрульної поліції в Одеській області переходить на посилений варіант несення служби.
"Просимо з розумінням поставитися до всіх необхідних заходів безпеки", – говорять в поліції.
9:29: мер Києва Віталій Кличко опублікував привітання з Днем захисників України.
"Завжди пам'ятаємо про героїв, які віддали життя за свободу нашої країни. Низький уклін і шана всім воїнам-захисникам України", – написав він у Telegram.
9:28: в Одесі в парку Шевченка проходить покладання квітів в честь Дня захисників і захисниць України:
7:33: сьогодні центр Києва буде посилено патрулюватися екіпажами патрульної поліції в зв'язку з проведенням пішого ходу до Дня захисників і захисниць України.
З 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:
- вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка)
- бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик)
- вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської)
- вулиці Михайлівській
- вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівській до вулиці Банкової)
- вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні)
17:43: у Дніпрі 14 жовтня ветерани, волонтери, військовослужбовці та небайдужі жителі міста відсвяткують день захисників і захисниць України ходою по центральному проспекту. Колона рухатиметься по проспекту Яворницького від Алеї Героїв до флагштока навпаки історичного музею.
Хода розпочнеться о 11:00 і завершиться виконанням гімну України.
17:41: у Харкові з 18:00 до 18:40 14 жовтня рух транспорту на вулиці Сумській на ділянці від площі Конституції до пр. Незалежності заборонять. За даними мерії, заборона руху пов'язаний з проведенням громадською організацією "Правий Сектор" мирної ходи.
17:26: у зв'язку з проведенням ходи, присвяченого Дню захисників і захисниць України, з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:
- вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка)
- бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик)
- вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської)
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівській до вулиці Банкової)
- вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні)
- ділянках прилеглих вулиць
13:39: Запоріжжя 14 жовтня відзначає День міста та 78-у річницю визволення від нацистських загарбників, День захисників і захисниць України. Влада вітають ветеранів, які брали участь у визволенні Запоріжжя, учасників бойових дій в роки Другої світової війни, а також учасників партизанського руху.
13:09: в Києві перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської) через святкових заходів. Тут не проїхати до 17 жовтня.
12:46: у Дніпрі до Дня захисника України на вулиці Стрілецької Дивізії з'явилося графіті. Відео опублікували в соціальних мережах:
Покров Пресвятої Богородиці: історія свята
Ще одна значуща для українців дата, яку пов'язують зі святом Покрова – це День українського козацтва .
І для цього є підстави, тому що козаки завжди вважали Божу Матір своєю покровителькою і заступницею , Молилися їй про захист від недругів і перемозі над ворогами. А у запорізьких козаків цей день був великим святом: на Покрову традиційно обирали нових старшин .
Саме свято Покрова – один із шанованих і улюблених в народі. Він був встановлений православною церквою в пам'ять явлення Богородиці у Влахернському храмі.
Його історія бере початок подій 910 року , Які відбулися в Константинополі. У той час грецький місто було під облогою кочового племені сарацинів.
Жителі міста весь час перебували в молитвах Богородиці про порятунок. Одного разу, під час всеношної молитви в храмі святому Андрію Блаженного і його учневі Епіфанію було бачення . Вони побачили Пресвяту Богородицю, яка прийшла до них по повітрю.
Божа Матір з'явилася їм в ясному сяйві і білому покриві в супроводі небесних ангелів зі святими Іоанном Хрестителем та Іваном Богословом.
Пресвята Діва помолилася разом з віруючими, а потім зняла зі своєї голови блискуче білосніжне покривало і простягнула його над усіма людьми , Які були в храмі. Це був знак заступництва і захисту Богородиці від всіх ворогів – видимих і невидимих.
Це бачення підбадьорило людей, дало їм сил в нерівній боротьбі з противником, і незабаром вони здобули перемогу . Вороги бігли, а місто було врятовано.
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