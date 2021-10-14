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Покров-2021: як святкують українці – всі подробиці (онлайн)

Ольга Кравченко, Софія Ковнір
14 жовтня, 18:41
В Україні традиційно 14 жовтня буде вихідним, тому що він збігається з державним святом

Велике свято Покров Пресвятої Богородиці, а також День захисника щорічно святкують 14 жовтня. "Сьогодні" ділиться найцікавішими заходами.

18:40 У Харкові на площі Конституції почався Марш Захисників України. Колона людей йде до пам'ятника Шевченку.

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Марш в Харкові. Фото: ХС Харьков

18:32 У Житомирі відкрили пам'ятник захисникам і захисницям України у війні з російським агресором.

Пам'ятник відкрили у Житомирі. Коллаж "Сьогодні"

15:16: на Оболоні в Києві урочисто відкрили пам'ятний хрест на честь борців за незалежність і територіальну цілісність України. Крім того, відкрили пам'ятник полеглим героям біля Дарницької районної адміністрації.

14:46: в Запоріжжі пройшла церемонія складання урочистої клятви військового ліцеїста на острові Хортиця.

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У заході взяв участь президент України / Фото: Офис Президента Украины

13:01: екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав українських воїнів:

"Упевнений, кожен з нас не раз зупинявся, спостерігаючи, як колони української військової техніки їдуть по дорогах України на схід. У цей момент ми відчуваємо гордість і силу нашої держави. А ще намагаємося вдивитися в обличчя солдат, хлопців, які вони – наші захисники , ті, хто прийняв рішення закрити нашу Українську Державу від російського навали своїм життям", – сказав він.

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12:42: в Харкові через карантинні обмеження, пов'язані з ростом захворюваності COVID-19, заходи істотно скорочені.

11:51: президент України Володимир Зеленський приїхав до Запоріжжя. Він візьме участь в урочистостях з нагоди свят, а також ознайомиться з ходом реставраційних робіт на території Національного заповідника "Хортиця".

Президента зустріли в аеропорту / Фото: Офис Президента Украины

11:35: У Херсоні проходить посвята в курсанти Херсонської державної морської академії. А після цього на Алеї Героїв України відбудеться церемонія покладання квітів.

11:08: У Полтаві влаштували марш-парад духових оркестрів. До дійства приєднався 21 колектив з 18 громад Полтавщини, а це близько 700 учасників.

Захід організовують уже 39 раз / Фото: Суспільне

10:30: у Харкові на меморіалі захисників України проходить покладання квітів. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів.

10:26: у Сумах відбулася хода ветеранів. Після вшанування загиблих в російсько-українській війні на Алеї Героїв центрального кладовища, колона рушила до пам'ятника Героїв Небесної сотні.

Марш до Дня захисників України в Сумах / Фото: Суспільне

10:10: у селищі Запорізьке Апостолівського району Дніпропетровської області відкрили меморіальну дошку Василю Млащенку, який загинув сім років тому, під час виходу з Іловайського котла.

Фото: Віктор Могуров / Фото: Суспільне

Він був старшим механіком-водієм в сімнадцятому окремій гвардійській танковій бригаді. Дошку розмістили на фасаді школи, де навчався Василь.

9:55: на період святкових днів управління патрульної поліції в Одеській області переходить на посилений варіант несення служби.

"Просимо з розумінням поставитися до всіх необхідних заходів безпеки", – говорять в поліції.

Копи приступили до патрулювання міста / Фото: Нацполиция

9:29: мер Києва Віталій Кличко опублікував привітання з Днем захисників України.

"Завжди пам'ятаємо про героїв, які віддали життя за свободу нашої країни. Низький уклін і шана всім воїнам-захисникам України", – написав він у Telegram.

9:28: в Одесі в парку Шевченка проходить покладання квітів в честь Дня захисників і захисниць України:

7:33: сьогодні центр Києва буде посилено патрулюватися екіпажами патрульної поліції в зв'язку з проведенням пішого ходу до Дня захисників і захисниць України.

З 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:

  • вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка)
  • бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик)
  • вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської)
  • вулиці Михайлівській
  • вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівській до вулиці Банкової)
  • вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні)

17:43: у Дніпрі 14 жовтня ветерани, волонтери, військовослужбовці та небайдужі жителі міста відсвяткують день захисників і захисниць України ходою по центральному проспекту. Колона рухатиметься по проспекту Яворницького від Алеї Героїв до флагштока навпаки історичного музею.

Хода розпочнеться о 11:00 і завершиться виконанням гімну України.

17:41: у Харкові з 18:00 до 18:40 14 жовтня рух транспорту на вулиці Сумській на ділянці від площі Конституції до пр. Незалежності заборонять. За даними мерії, заборона руху пов'язаний з проведенням громадською організацією "Правий Сектор" мирної ходи.

17:26: у зв'язку з проведенням ходи, присвяченого Дню захисників і захисниць України, з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:

  • вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка)
  • бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик)
  • вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської)
  • вулиці Михайлівській;
  • вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівській до вулиці Банкової)
  • вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні)
  • ділянках прилеглих вулиць

13:39: Запоріжжя 14 жовтня відзначає День міста та 78-у річницю визволення від нацистських загарбників, День захисників і захисниць України. Влада вітають ветеранів, які брали участь у визволенні Запоріжжя, учасників бойових дій в роки Другої світової війни, а також учасників партизанського руху.

13:09: в Києві перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської) через святкових заходів. Тут не проїхати до 17 жовтня.

12:46: у Дніпрі до Дня захисника України на вулиці Стрілецької Дивізії з'явилося графіті. Відео опублікували в соціальних мережах:

Покров Пресвятої Богородиці: історія свята

Ще одна значуща для українців дата, яку пов'язують зі святом Покрова – це День українського козацтва .

І для цього є підстави, тому що козаки завжди вважали Божу Матір своєю покровителькою і заступницею , Молилися їй про захист від недругів і перемозі над ворогами. А у запорізьких козаків цей день був великим святом: на Покрову традиційно обирали нових старшин .

Саме свято Покрова – один із шанованих і улюблених в народі. Він був встановлений православною церквою в пам'ять явлення Богородиці у Влахернському храмі.

Його історія бере початок подій 910 року , Які відбулися в Константинополі. У той час грецький місто було під облогою кочового племені сарацинів.

Жителі міста весь час перебували в молитвах Богородиці про порятунок. Одного разу, під час всеношної молитви в храмі святому Андрію Блаженного і його учневі Епіфанію було бачення . Вони побачили Пресвяту Богородицю, яка прийшла до них по повітрю.

Божа Матір з'явилася їм в ясному сяйві і білому покриві в супроводі небесних ангелів зі святими Іоанном Хрестителем та Іваном Богословом.

Пресвята Діва помолилася разом з віруючими, а потім зняла зі своєї голови блискуче білосніжне покривало і простягнула його над усіма людьми , Які були в храмі. Це був знак заступництва і захисту Богородиці від всіх ворогів – видимих і невидимих.

Це бачення підбадьорило людей, дало їм сил в нерівній боротьбі з противником, і незабаром вони здобули перемогу . Вороги бігли, а місто було врятовано.

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