Покров-2021: як святкують українці – всі подробиці (онлайн)

Велике свято Покров Пресвятої Богородиці, а також День захисника щорічно святкують 14 жовтня. "Сьогодні" ділиться найцікавішими заходами.

18:40 У Харкові на площі Конституції почався Марш Захисників України. Колона людей йде до пам'ятника Шевченку.

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Марш в Харкові. Фото: ХС Харьков

18:32 У Житомирі відкрили пам'ятник захисникам і захисницям України у війні з російським агресором.

Пам'ятник відкрили у Житомирі. Коллаж "Сьогодні"

15:16: на Оболоні в Києві урочисто відкрили пам'ятний хрест на честь борців за незалежність і територіальну цілісність України. Крім того, відкрили пам'ятник полеглим героям біля Дарницької районної адміністрації.

14:46: в Запоріжжі пройшла церемонія складання урочистої клятви військового ліцеїста на острові Хортиця.

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У заході взяв участь президент України / Фото: Офис Президента Украины

13:01: екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав українських воїнів:

"Упевнений, кожен з нас не раз зупинявся, спостерігаючи, як колони української військової техніки їдуть по дорогах України на схід. У цей момент ми відчуваємо гордість і силу нашої держави. А ще намагаємося вдивитися в обличчя солдат, хлопців, які вони – наші захисники , ті, хто прийняв рішення закрити нашу Українську Державу від російського навали своїм життям", – сказав він.

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12:42: в Харкові через карантинні обмеження, пов'язані з ростом захворюваності COVID-19, заходи істотно скорочені.

11:51: президент України Володимир Зеленський приїхав до Запоріжжя. Він візьме участь в урочистостях з нагоди свят, а також ознайомиться з ходом реставраційних робіт на території Національного заповідника "Хортиця".

Президента зустріли в аеропорту / Фото: Офис Президента Украины

11:35: У Херсоні проходить посвята в курсанти Херсонської державної морської академії. А після цього на Алеї Героїв України відбудеться церемонія покладання квітів.

11:08: У Полтаві влаштували марш-парад духових оркестрів. До дійства приєднався 21 колектив з 18 громад Полтавщини, а це близько 700 учасників.

Захід організовують уже 39 раз / Фото: Суспільне

10:30: у Харкові на меморіалі захисників України проходить покладання квітів. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів.

10:26: у Сумах відбулася хода ветеранів. Після вшанування загиблих в російсько-українській війні на Алеї Героїв центрального кладовища, колона рушила до пам'ятника Героїв Небесної сотні.

Марш до Дня захисників України в Сумах / Фото: Суспільне

10:10: у селищі Запорізьке Апостолівського району Дніпропетровської області відкрили меморіальну дошку Василю Млащенку, який загинув сім років тому, під час виходу з Іловайського котла.

Фото: Віктор Могуров / Фото: Суспільне

Він був старшим механіком-водієм в сімнадцятому окремій гвардійській танковій бригаді. Дошку розмістили на фасаді школи, де навчався Василь.

9:55: на період святкових днів управління патрульної поліції в Одеській області переходить на посилений варіант несення служби.

"Просимо з розумінням поставитися до всіх необхідних заходів безпеки", – говорять в поліції.

Копи приступили до патрулювання міста / Фото: Нацполиция

9:29: мер Києва Віталій Кличко опублікував привітання з Днем захисників України.

"Завжди пам'ятаємо про героїв, які віддали життя за свободу нашої країни. Низький уклін і шана всім воїнам-захисникам України", – написав він у Telegram.

9:28: в Одесі в парку Шевченка проходить покладання квітів в честь Дня захисників і захисниць України:

7:33: сьогодні центр Києва буде посилено патрулюватися екіпажами патрульної поліції в зв'язку з проведенням пішого ходу до Дня захисників і захисниць України.

З 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка)

бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик)

вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської)

вулиці Михайлівській

вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівській до вулиці Банкової)

вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні)

17:43: у Дніпрі 14 жовтня ветерани, волонтери, військовослужбовці та небайдужі жителі міста відсвяткують день захисників і захисниць України ходою по центральному проспекту. Колона рухатиметься по проспекту Яворницького від Алеї Героїв до флагштока навпаки історичного музею.

Хода розпочнеться о 11:00 і завершиться виконанням гімну України.

17:41: у Харкові з 18:00 до 18:40 14 жовтня рух транспорту на вулиці Сумській на ділянці від площі Конституції до пр. Незалежності заборонять. За даними мерії, заборона руху пов'язаний з проведенням громадською організацією "Правий Сектор" мирної ходи.

17:26: у зв'язку з проведенням ходи, присвяченого Дню захисників і захисниць України, з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка)

бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик)

вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської)

вулиці Михайлівській;

вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівській до вулиці Банкової)

вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні)

ділянках прилеглих вулиць

13:39: Запоріжжя 14 жовтня відзначає День міста та 78-у річницю визволення від нацистських загарбників, День захисників і захисниць України. Влада вітають ветеранів, які брали участь у визволенні Запоріжжя, учасників бойових дій в роки Другої світової війни, а також учасників партизанського руху.

13:09: в Києві перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської) через святкових заходів. Тут не проїхати до 17 жовтня.

12:46: у Дніпрі до Дня захисника України на вулиці Стрілецької Дивізії з'явилося графіті. Відео опублікували в соціальних мережах:

Покров Пресвятої Богородиці: історія свята

Ще одна значуща для українців дата, яку пов'язують зі святом Покрова – це День українського козацтва .

І для цього є підстави, тому що козаки завжди вважали Божу Матір своєю покровителькою і заступницею , Молилися їй про захист від недругів і перемозі над ворогами. А у запорізьких козаків цей день був великим святом: на Покрову традиційно обирали нових старшин .

Саме свято Покрова – один із шанованих і улюблених в народі. Він був встановлений православною церквою в пам'ять явлення Богородиці у Влахернському храмі.

Його історія бере початок подій 910 року , Які відбулися в Константинополі. У той час грецький місто було під облогою кочового племені сарацинів.

Жителі міста весь час перебували в молитвах Богородиці про порятунок. Одного разу, під час всеношної молитви в храмі святому Андрію Блаженного і його учневі Епіфанію було бачення . Вони побачили Пресвяту Богородицю, яка прийшла до них по повітрю.

Божа Матір з'явилася їм в ясному сяйві і білому покриві в супроводі небесних ангелів зі святими Іоанном Хрестителем та Іваном Богословом.

Пресвята Діва помолилася разом з віруючими, а потім зняла зі своєї голови блискуче білосніжне покривало і простягнула його над усіма людьми , Які були в храмі. Це був знак заступництва і захисту Богородиці від всіх ворогів – видимих і невидимих.

Це бачення підбадьорило людей, дало їм сил в нерівній боротьбі з противником, і незабаром вони здобули перемогу . Вороги бігли, а місто було врятовано.

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