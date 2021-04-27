Будут пытать до смерти – мнения противников нового оружия украинской полиции

В Украине второй раз за месяц спорят о безопасности электрошокеров, которыми хотят вооружить полицейских. На прошлой неделе в МВД заявили, что по данным ведомства, уже в самое ближайшее время соответствующий законопроект начнут рассматривать в Верховной Раде. Не исключено, что это произойдет на этой неделе.

Наряду со сторонниками инициативы, в Украине немало тех, кто требует "семь раз отмерить", прежде чем вооружать копов спецсердством, которое останавливает нарушителя электроразрядом мощностью 1,5 тыс. вольт. Среди них представители Amnesty International.

"Мы не то что не одобряем применения электрошокеров, у нас очень аккуратное отношение к их применению, – сообщила нам руководитель Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук. – Конечно, это нелетальное средство и им можно пользоваться. Но на самом деле статистика говорит о том, что их использование может привести к летальным случаям. Это нужно понимать. Если в Украине начинают их использовать, то у нас появляется несколько вопросов. Например, кто обучает полицейских? Одна из рекомендаций Amnesty International – недостаточно того, чтобы обучение проводили исключительно представители компании-производителя. Эти люди заинтересованы в продажах. Кроме них должны быть и другие эксперты, которые имеют опыт и при этом не работают на производителя. Такие эксперты есть".

Такой стрелой стреляет электрошокер

По словам Оксаны Покальчук, Amnesty International мониторит ситуацию с использованием электрошокеров в мире. И в начале пандемии в некоторых странах были случаи, когда за нарушение карантина полицейские использовали электрошокеры. При этом удары наносились не один раз. Это запрещено.

"Есть случай, когда удар наносился около 12 раз. Нарушитель карантина в итоге умер", – говорит Оксана Покальчук.

К этому она добавила, что шокер следует рассматривать как серьезное оружие. По ее словам, нужно контролировать их использование, ведь есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть места на теле, куда наносить удары шокером запрещено.

"Когда только в Украине заговорили о шокерах, то у меня появилось чувство, что к их использованию относятся с легкостью", – отмечает Покальчук.

Еще одна правозащитница, менеджер проектов Центра гражданских свобод Марина Лиличенко, рассказала нам, что многие ее коллеги не рекомендовали профильному комитету Верховной Рады одобрять законопроект о шокерах.

"Их применение может усугубить ситуацию из-за того, что в стране низкая правовая культура, – говорит Марина Лиличенко. – Мы не доверяем правоохранительным органам. Они зачастую превышают свои полномочия и могут злоупотреблять таким небезопасным средством. Ведь никто не знает, у кого из задерживаемых какое сердце. Мы рекомендовали МВД и полиции привлекать правозащитников для создания инструкции по применению электрошокеров".

По словам Лиличенко, если все же Верховная Рада проголосует за шокеры, то правозащитники призывают использовать их лишь в том случае, если есть угроза жизни полицейского и разработать четкую инструкцию по их применению. По ее данным, такого документа пока нет.

Напомним, ранее в Нацполиции сообщали, что силовики не будут применять шокеры на массовых акциях. Кроме того, инструктор Александр Милюков (он обучает полицейских работать с шокерами) рассказывал, что применение шокера безопасно для тех, у кого есть заболевания сердечной системы. По данным этого инструктора, иглы, которыми стреляет электрошокер, не проникают глубоко в тело человека, поэтому разряд тока не влияет на внутренние органы человека.