Электрошокеры для полиции. Что испытывает человек после удара в 1,5 тысячи вольт

Полиция Украины сможет применять электрошокеры против особо непослушных правонарушителей. Нововведение планируется либо ближе к концу этого года, либо уже в начале 2021. Окончательное слово – за Верховной Радой, где сейчас находится соответствующий законопроект.

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Сайту "Сегодня" раззыскал инструктора МВС Александра Милюкова, который проводил для силовиков спецкурс обучения, и пообщался с юристами о законности применения этого спецсредства.

Как обучают работе с электрошокером

Мы разыскали одного из тех людей, на котором испытывали действие электрошокера той модели, с которыми планируют выпустить полицейских на улицы. Это инструктор Александр Милюков, он обучает обращению со спецсредствами.

Сам прибор из себя представляет устройство, стреляющее двумя иголками с проводами. Стрелы, попадая в тело человека, образуют между собой электрическую дугу, которая на 5-5,5 секунд обездвиживает человека.

Что испытывает человек под ударом 1,5 тысячи вольт

"Я – один из тех, на ком был применен шокер. Как инструктор, я должен был пройти эту процедуру, – рассказал нам Александр Милюков. – Как видите, живу и разговариваю, никаких проблем нет.

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Когда по отношению к человеку был применен шокер, то 5 секунд человек находится под воздействием тока. Приступ судороги, мышечная нейтрализация, человек лишен способности сопротивляться. Другие сотрудники, которые также прошли добровольное тестирование, после сказали, что нет большого желания повторно испытывать на себе шокер.

Где применяют кроме Украины

Сейчас в мире более 100 стран, где для задержания преступников используются электрошокеры. В этих же странах отмечается резкое снижение травматизма среди сотрудников при исполнении и среди правонарушителей.

"Все благодаря тому, что нет непосредственного контакта между правоохранителем и задерживаемым. Кроме того, нужно понимать, что в полиции есть сотрудники, не отличающиеся атлетической внешностью, а вот нарушители порой ведут себя агрессивно", – говорит Александр Милюков.

К этому он добавил, что, например, в Англии электрошокеры используются около 10-12 лет. Там очень взвешенно подходили к использованию этих приборов. После того, как шокеры пока зарекомендовали себя эффективным средством, было принято решение вооружать ними большое количество нарядов.

"Кстати, есть интересная статистика: в 60% случаев практика показывала, что преступник прекращал свои действия лишь при виде электрошокера. То есть, пришлось применять их лишь в 40% случаев. Сейчас лишь 15% случаев заканчивается применением этого прибора – преступники в большинстве случаев отказываются от своих действий", – говорит Милюков.

А если преступник не выдержит 1,5 тыс. вольт?

"Влияет ли шокер на "сердечников", – это один из самых распространенных вопросов. Ответ на этот вопрос есть.

Дело в том, что две стрелки, иголки, которые вылетают из шокера и между которыми происходит замыкание на теле правонарушителя – между ними возникает "дуга". Так вот, "дуга" проходит по поверхности кожи и достигает верхнего слоя мышц, но не идет глубже в тело.

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Специалисты гарантируют, что электрический разряд не повреждает внутренние органы, поскольку не доходит до них.

"Есть рекомендованные зоны для применения шокеров. Речь идет об участках тела ниже груди, но исключаются паховые зоны, шея и голова. Если полицейский правильно применит правильно прибор, то никаких проблем не возникнет", – говорит Милюков.

Когда будут применять

В новом законопроекте прописано, когда и в отношении кого полицейский вправе применять шокер. Итак, речь идет о случаях, когда:

- человек совершил административное или уголовное правонарушение и оказывает при этом физическое сопротивление полицейскому

- человек совершил тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается сбежать

- человек оказывает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи

- вооруженное лицо угрожает применением оружия либо других предметов, которые угрожают жизни или здоровью людей, в том числе и полицейского

К этому, инструктор Александр Милюков добавил, что на курсе, который он проводил, было рекомендовано избегать применения шокера до последнего момента, когда полицейскому будет угрожать серьезная опсность.

Что говорят юристы

По мнению правозащитников, инициатива с перевооружением укаринской полиции спецсредствами в виде электрошокеров – нужная, но в нынешних реалиях – преждевременная. Ведь в первую очередь должен быть закон регулирующий непредвиденные случаи. Поскольку, не смотря на гарантии производителя о безопасности, есть случаи, в которых применение электрошокера может стоить человку жизни. Ведь полицейский не может знать обо всех критических нюансах в отношении правонарушителя

"Если у человека есть искусственные клапаны в сердце, электростимуляторы в теле, то может произойти убийство по неосторожности. Например, в Израиле полицейские научены не только использовать шокеры, но и оказывать первую медпомощь таким задержанным", – сказал нам адвокат Иван Либерман.

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Напомним, сайт "Сегодня" первым сообщил о том, что копам выдадут электрошокеры. Как рассказывал нам в интервью замглавы МВД Антон Геращенко, полицейские, которым выдадут шокеры, будут обязаны испытать его воздействие на себе.

"Мы надеемся на то, что в этом году первая партия электрошокеров поступит в полицию, – сообщал нам в мае Антон Геращенко. – Возможно, это произойдет осенью. Цена электрошокера – порядка $2300 (включая комплектующие и запасные батареи – Авт.). По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно".

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