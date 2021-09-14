Полиция все видит. Как украинцы обманывают приложение "Вдома"

В Минздраве рассказали, как украинцы нарушают режим самоизоляции. Коллаж "Сегодня"
В Украине есть несколько механизмов для отслеживания контактных с больными COVID-19 людей. Один из них – приложение "Вдома", однако украинцы часто пытаются обмануть систему.
Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net.
Как обманывают приложение?
По словам Кузина, украинцы чаще всего используют такие методы:
- человек устанавливает приложение, но не нажимает кнопку "активировать";
- пользователь устанавливает и активирует программу, но потом ее удаляет.
Однако эти схемы бесполезны, говорит санврач, поскольку эта информация все равно попадает в Нацполицию.
Кузин добавил, что есть и другая проблема: семейные врачи не всегда рекомендуют или не контролируют установку приложения теми, кому нужна самоизоляция.
"Это огромная проблема, особенно в случаях, когда человек пришел на прием, сдал тест, ушел, а через 5-6 часов после визита пришел результат. Проконтролировать в дистанционном формате установку приложений почти невозможно", – объяснил санврач.
Как работает приложение "Вдома"?
Приложение "Вдома" предназначено для проверки соблюдения самоизоляции украинцев с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Функционал приложения:
- Подтверждение места самоизоляции с определением геолокации.
- Фотоподтверждение пребывания в месте самоизоляции.
- Экстренный вызов на горячую линию Минздрава Украины.
- Планируемый функционал для мониторинга развития симптомов.
Напомним:
- 5 июля в Украине заработали цифровые COVID-сертификаты, которые стали доступны пользователям "Дії".
- В Киеве уже разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов на коронавирус с внесением недостоверных данных в приложение "Вдома".