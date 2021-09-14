Полиция все видит. Как украинцы обманывают приложение "Вдома"

В Минздраве рассказали, как украинцы нарушают режим самоизоляции. Коллаж "Сегодня"

В Украине есть несколько механизмов для отслеживания контактных с больными COVID-19 людей. Один из них – приложение "Вдома", однако украинцы часто пытаются обмануть систему.

Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net.

Как обманывают приложение?

По словам Кузина, украинцы чаще всего используют такие методы:

человек устанавливает приложение, но не нажимает кнопку "активировать";

пользователь устанавливает и активирует программу, но потом ее удаляет.

Однако эти схемы бесполезны, говорит санврач, поскольку эта информация все равно попадает в Нацполицию.

Кузин добавил, что есть и другая проблема: семейные врачи не всегда рекомендуют или не контролируют установку приложения теми, кому нужна самоизоляция.

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"Это огромная проблема, особенно в случаях, когда человек пришел на прием, сдал тест, ушел, а через 5-6 часов после визита пришел результат. Проконтролировать в дистанционном формате установку приложений почти невозможно", – объяснил санврач.

Как работает приложение "Вдома"?

Приложение "Вдома" предназначено для проверки соблюдения самоизоляции украинцев с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Функционал приложения:

Подтверждение места самоизоляции с определением геолокации.

Фотоподтверждение пребывания в месте самоизоляции.

Экстренный вызов на горячую линию Минздрава Украины.

Планируемый функционал для мониторинга развития симптомов.

Напомним: