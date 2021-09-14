Поліція все бачить. Як українці обманюють застосунок "Вдома"

У МОЗ розповіли, як українці порушують режим самоізоляції. Колаж "Сьогодні"
В Україні є кілька механізмів для відстеження контактних із хворими на COVID-19 людей. Один з них – застосунок "Вдома", проте українці часто намагаються обдурити систему.
Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.net.
Як обманюють застосунок?
За словами Кузіна, українці найчастіше використовують такі методи:
- людина завантажує застосунок, але не натискає кнопку "активувати";
- користувач завантажує і активує програму, але потім її видаляє.
Однак ці схеми не приносять користі, каже санлікар, оскільки інформація все одно потрапляє у Нацполіцію.
Кузін додав, що є й інша проблема: сімейні лікарі не завжди рекомендують або не контролюють завантаження застосунку тими, кому потрібна самоізоляція.
"Це величезна проблема, особливо у випадках, коли людина прийшла на прийом, здала тест, пішла, а через 5-6 год після візиту є результат. Проконтролювати в дистанційному форматі завантаження застосунку майже неможливо", - пояснив санлікар.
Як працює програма "Вдома"?
Застосунок "Вдома" призначений для перевірки самоізоляції українців з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Функціонал програми:
- Підтвердження місця самоізоляції з визначенням геолокації.
- Фотопідтвердження перебування в місці самоізоляції.
- Екстрений виклик на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України.
- Запланований функціонал для моніторингу розвитку симптомів.
Нагадаємо:
- 5 липня в Україні запрацювали цифрові COVID-сертифікати, які стали доступні користувачам "Дії".
- У Києві вже викрили схему підробки результатів ПЛР-тестів на коронавірус з внесенням недостовірних даних у застосунок "Вдома".