Поліція все бачить. Як українці обманюють застосунок "Вдома"

У МОЗ розповіли, як українці порушують режим самоізоляції. Колаж "Сьогодні"

В Україні є кілька механізмів для відстеження контактних із хворими на COVID-19 людей. Один з них – застосунок "Вдома", проте українці часто намагаються обдурити систему.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.net.

Як обманюють застосунок?

За словами Кузіна, українці найчастіше використовують такі методи:

людина завантажує застосунок, але не натискає кнопку "активувати";

користувач завантажує і активує програму, але потім її видаляє.

Однак ці схеми не приносять користі, каже санлікар, оскільки інформація все одно потрапляє у Нацполіцію.

Кузін додав, що є й інша проблема: сімейні лікарі не завжди рекомендують або не контролюють завантаження застосунку тими, кому потрібна самоізоляція.

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"Це величезна проблема, особливо у випадках, коли людина прийшла на прийом, здала тест, пішла, а через 5-6 год після візиту є результат. Проконтролювати в дистанційному форматі завантаження застосунку майже неможливо", - пояснив санлікар.

Як працює програма "Вдома"?

Застосунок "Вдома" призначений для перевірки самоізоляції українців з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Функціонал програми:

Підтвердження місця самоізоляції з визначенням геолокації.

Фотопідтвердження перебування в місці самоізоляції.

Екстрений виклик на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України.

Запланований функціонал для моніторингу розвитку симптомів.

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