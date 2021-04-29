Полицейским хотели предложить лично опробовать на себе электрический разряд, чтобы понимали, что это такое

Верховная Рада не смогла принять даже в первом чтении законопроект №4375, которым предлагалось разрешить полицейским использовать электрошокеры против людей. Также депутаты не поддержали направление документа на доработку – законопроект отклонен.

В каком случае хотели разрешить применять шокеры

Если человек совершил административное или уголовное правонарушение и при задержании оказывает физическое сопротивление полицейскому.

При задержании человека, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытащегося сбежать.

При задержании лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи.

При задержании вооруженного человека, который угрожает оружием или другими предметам, которые несут угрозу жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Почему полицию хотели вооружить шокерами

Как объяснил замглавы МВД Антон Геращенко, сейчас у полицейских, когда на них нападает кто-то с ножом или топором, нет другого выхода, чем применять огнестрельное оружие, а это приводит к гибели или тяжелым травмам нападающего.

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"Часто полицейские при оформлении именно административных правонарушений становятся объектами нападения или сталкиваются с открытым физическим сопротивлением их законным требованиям прекратить нарушение… Каждому полицейскому, который пройдет обучение, как законно и правильно использовать электрошокеры, самому будет предложено получить удар током для того, чтобы знать, что это такое на личном опыте", – объяснил чиновник.

В МВД подчеркнули, что каждый факт применения электрошокеров проверялся бы как руководством полиции, так и прокурором, поэтому права граждан от незаконного использования этого спецсредства были бы защищены законом.

Читайте подробнее в материале "Сегодня" об электрошокерах для полиции, и опасно ли их использовать.

Смотрите видео, как начальник Патрульной полиции испытал электрошокер на себе:

Видео: Патрульная полиция Киева