Полиомиелит вернулся в Украину: в каком возрасте нужно делать прививки

Особенно болезнь опасна для детей/Коллаж: "Сегодня"
Министерство здравоохранения Украины напомнило, когда необходимо делать прививки детям от полиомиелита. В ведомстве подчеркнул, что заболевание неизлечимо и может угрожать невакцинированным.
Об этом сообщает Минздрав в Facebook.
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"Полиомиелит вернулся в Украину. Это заболевание может угрожать большому количеству невакцинированных или полностью непривитых детей неизлечимым параличом и даже смертью в течение нескольких часов", — сообщили в Минздраве.
В ведомстве отметили, что 5-10% парализованных в результате полиомиелита больных умирают от паралича дыхательных мышц. Наиболее уязвимы к инфекции дети в возрасте до 6 лет.
Существует ли лекарство против полиомиелита?
В Минздраве уточнили, что лекарства против полиомиелита не существует. Единственный способ защитить ребенка – прививка. Для формирования иммунитета к инфекции на всю жизнь необходимо шесть доз вакцины.
Когда делать вакцину?
Согласно Национальному календарю прививок, ребенок должен получить 6 доз вакцины от полиомиелита в следующем возрасте:
- в 2 и 4 месяца – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ);
- в 6 и 18 месяцев, а также 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПС).
Как действует вакцина?
Обе вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту. ИПВ вводится с помощью инъекции. Она защищает от инфекции нервную систему, предотвращая паралич.
ОПВ выпускается в форме капель и вводится через рот. Вакцина формирует иммунитет в кишечнике, защищая от заражения и предотвращает передачу вируса.
Что такое полиомиелит?
Как пишет Wikipedia, полиомиелит — острое инфекционное заболевание, вызывающее полиовирус. Болезнь способна протекать с поражением ЦНС, возникновением парезов и параличей, иногда может заканчиваться смертью больного.
Вирус полиомиелита распространяется от человека через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду. Наиболее уязвимыми к полиомиелиту являются дети в возрасте до пяти лет. Полиомиелит неизлечим, но его распространение можно предотвратить путем вакцинации. Вакцину от полиомиелита вводят несколько раз, и она защищает человека на протяжении всей его жизни.
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