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Украине грозит эпидемия дифтерии и полиомиелита? Что говорит Ляшко

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
24 ноября, 13:28
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У этой проблемы есть два решения, утверждают в Минздраве
Ситуация с рутинными прививками в стране ухудшилась / Коллаж "Сегодня"
Ситуация с рутинными прививками в стране ухудшилась / Коллаж "Сегодня"

Статистика по рутинным прививкам ухудшилась. Все это из-за противников COVID-вакцинации.

Об этом сообщил глава МОЗ Виктор Ляшко, пишет "Бабель".

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Статистика вакцинации рутинными прививками

По данным Минздрава, от дифтерии и столбняка не привит каждый второй взрослый. В будущем это чревато вспышкой дифтерии.

С полиомиелитом уже проблемы, утверждает Виктор Ляшко. Вирус распространяется от человека из-за фекалий и слюны, чаще всего из-за грязных рук, зараженной пищи и воды. Три прививки нужно делать до года. Затем – в 6 и 14 лет. Смертность болезни – около 5%.

Уже есть проблемы?

В октябре в Украине подтвердили первый за шесть лет случай паралича, вызванного болезнью, у полуторагодовалого ребенка. Виктор Ляшко говорит, что этим случаем занимается отдельная рабочая группа. Она наработала несколько стратегий, и теперь он должен избрать.

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Как все исправить?

Глава МОЗ утверждает, что есть два варианта решения проблемы. Первое: вакцинировать всех невакцинированных до десяти лет – это подчистная кампания. Второй: привиться всем детям до шести лет, независимо от статуса вакцинации.

Антилидеры вакцинации от полиомиелита:

  • Херсонская область,
  • Запорожская область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область.

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