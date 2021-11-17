Беды не миновать? Сможет ли Украина избежать вспышки полиомиелита

Есть четыре области, которые являются антилидерами по вакцинации от полиомиелита

Вакцинировались от полиомиелита в среднем 53% / Коллаж "Сегодня"

В Украине возможна вспышка полиомиелита. Все из-за критически маленького показателя вакцинации.

Об этом в интервью новостям "Сегодня" рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

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Какая статистика вакцинации

Много стран уже столкнулись с тем, что уровень вакцинации просел по отношению к показателям 2019 и 2020 годов.

В Украине уровень охвата прививками детей по состоянию на 1 сентября – это в среднем 53%. Имеется ввиду три дозы вакцины.

"Этот показатель – критически маленький, потому как для достижения коллективного иммунитета необходимо хотя бы 95%", – заявил Игорь Кузин.

Антилидеры вакцинации от полиомиелита:

Херсонская область,

Запорожская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область.

Наивысший показатель – в Киеве, около 73%.

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"Ситуация является достаточно критической. Важно обратить на нее внимание. Важно, чтобы родители детей проверили календарь вакцинации. Если есть его нарушения, то нужно срочно обратиться к педиатру и вакцинировать детей", – добавил Игорь Кузин.

Что это за болезнь?

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.

Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда и привести к смерти. Лекарства от болезни не существует, спасает только вакцинация.

Симптомы:

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Никаких характерных симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.

Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.

Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.

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