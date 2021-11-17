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Біди не оминути? Чи зможе Україна уникнути спалаху поліомієліту

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
17 листопада, 14:07
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Є чотири області, які є антилідерами з вакцинації від поліомієліту
Вакцинувалися від поліомієліту в середньому 53% / Колаж "Сьогодні"
Вакцинувалися від поліомієліту в середньому 53% / Колаж "Сьогодні"

В Україні можлива спалах поліомієліту. Все через критично невеликий показник вакцинації.

Про це в інтерв'ю"Сьогодні" розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

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Яка статистика вакцинації

Багато країн вже зіткнулися з тим, що рівень вакцинації просів по відношенню до показників 2019 та 2020 років.

В Україні рівень охоплення щепленням дітей станом на 1 вересня – це в середньому 53%. Мається на увазі три дози вакцини.

"Цей показник – критично маленький, тому що для досягнення колективного імунітету потрібно хоча б 95%", – заявив Ігор Кузін.

Антилідери вакцинації від поліомієліту:

  • Херсонська область,
  • Запорізька область,
  • Закарпатська область,
  • Івано-Франківська область.

Найвищий показник – у Києві, близько 73%.

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"Ситуація є досить критичною. Важливо звернути на неї увагу. Важливо, щоб батьки дітей перевірили календар вакцинації. Якщо є його порушення, то потрібно терміново звернутися до педіатра та вакцинувати дітей", – додав Ігор Кузін.

Що то за хвороба?

Поліомієліт – Це гостре інфекційне захворювання. Воно поширюється від людини до людини через фекалії та слину. Найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п'яти років.

Поліомієліт може спричинити параліч на все життя, а іноді й призвести до смерті. Ліки від хвороби не існує, рятує лише вакцинація.

Симптоми :

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  • Жодних характерних симптомів – без будь-яких проявів хвороба протікає у понад 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих.
  • Грипоподібні симптоми – лихоманка, головний біль, біль у животі та горлі, нудота та блювання – протягом кількох днів може виявлятися один або декілька з них.
  • Двигуни – сильний біль у уражених м'язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин.

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