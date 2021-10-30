Поліомієліт вже у кількох областях. Усе, що відомо про спалах в Україні

Низький рівень вакцинації від поліомієліту в Україні може спровокувати спалах захворювання у країні

В Україні фіксують випадки поліомієліту / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні поліомієліт зафіксували вже у двох областях – Рівненській та Закарпатській. Найбільше в зоні ризику усі нещеплені діти віком до 5 років. При цьому в країні низький рівень вакцинації від цієї хвороби.

"Сьогодні" зібрали все, що відомо про спалах хвороби в Україні.

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Що то за хвороба?

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Воно поширюється від людини до людини через фекалії та слину. Найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п'яти років.

Поліомієліт може спричинити параліч на все життя, а іноді й призвести до смерті. Ліків від хвороби не існує, рятує лише вакцинація.

Симптоми:

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Жодних характерних симптомів – без будь-яких проявів хвороба протікає у понад 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих.

Грипоподібні симптоми – лихоманка, головний біль, біль у животі та горлі, нудота та блювання – протягом кількох днів може виявлятися один або декілька з них.

Двигуни – сильний біль у уражених м'язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин.

Де підтвердили вірус?

На Рівненщині дитину віком 1,7 років частково паралізувало після ураження поліомієлітом. З'ясувалося, що малюк проживав у багатодітній родині. Також відомо, що батьки свідомо відмовилися від щеплень через релігійні переконання.

Незабаром разом із цією дитиною захворіли ще шість дітей – рідних братів та сестер. У зв'язку зі спалахом на Рівненщині вирішили не допускати до навчання нещеплених дітей.

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Через пару тижнів небезпечний вірус виявили й у дитини у Закарпатській області. Наразі зразки перевіряють фахівці референс-лабораторії ВООЗ у Гельсінкі.

У громаді, де живе дитина з поліомієлітом, із 243 дітей вакцинувалося лише 86, у 109 були тимчасові протипоказання. Батьки ще 48 дітей взагалі відмовилися від щеплень. Тож ризик швидкого поширення поліомієліту є.

Чи чекати на нову епідемію?

Якщо достатньо людей у країні вакцинується (понад 95%), поширення вірусу припиниться. Однак це малоймовірно: рівень охоплення щепленням (дітей до 1 року) за 8 місяців 2021 року – загалом 53%.

За таких темпів до кінця року без вжиття додаткових заходів досягти необхідного для колективного імунітету показника 95% не вдасться.

Низькі рівні у таких областях України:

Херсонській – 40,7%,

Івано-Франківській – 42,2%,

Закарпатській – 43,1%,

Запорізькій – 46,2%,

Харківській – 46,5%,

Що робити, якщо в садку захворіла дитина?

Якщо ваша дитина ходить до дитсадка, в якому підтвердили поліомієліт у одного з вихованців, необхідно негайно звернутися до медиків. Вони мають обстежити всіх, хто контактував із хворим.

При цьому батькам слід пам'ятати, що допоможе вберегти дитину від зараження:

обов'язкова планова вакцинація,

дотримання правил особистої гігієни (миття рук)

свіжі овочі, фрукти, сухофрукти та зелень перед вживанням після миття під проточною водою слід сполоснути кип'яченою або бутильованою водою.

Як відбувається вакцинація від поліомієліту?

Вакцинувати від поліомієліту потрібно від народження малюка. Щеплення обов'язково необхідно проводити комплексно, не пропускаючи жодної:

1 доза – 2 місяці життя дитини,

2 доза – 4 місяці,

3 доза – 6 місяців,

4 доза – 18 місяців,

5 доза – 6 років,

6 доза – 14 років.

Слід пам'ятати: поліомієліт невиліковний, але його можна попередити за допомогою вакцинації .