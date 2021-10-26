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В Україні спалах небезпечної хвороби! Під загрозою усі діти до 5 років

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 жовтня, 17:38
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МОЗ знову звертається до батьків, поки в країні проводять важливе епідрозслідування
У МОЗ розповіли, як уберегти дітей.
У МОЗ розповіли, як уберегти дітей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українських батьків закликають надолужити щеплення, щоб захистити дітей від поліомієліту. Наразі під загрозою усі невакциновані діти в Україні до 5 років.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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Звідки прийшла загроза

У жовтні 2021 року поліомієліт став причиною паралічу у невакцинованої півторарічної дитини на Рівненщині. У сім'ї, де виховуються 10 дітей, семеро захворіли на поліомієліт. Батьки свідомо відмовлялися від обов'язкових щеплень із релігійних міркувань.

Лікарі проводять епідрозслідування, і з'ясовують, хто ще міг підчепити хворобу. Вона може вразити як невакцинованих дітей, і дорослих.

"Поки триває епідеміологічне розслідування цього випадку, під загрозою – усі невакциновані діти до 5 років. Поліомієліт може викликати параліч на все життя, а іноді – призвести до смерті", – зазначають у МОЗ.

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Перші симптоми

Потрібно негайно звернутися за допомогою до сімейного лікаря або іншого медпрацівника, якщо у вашої дитини з'явилися симптоми:

  • діарея,
  • нудота,
  • блювота,
  • головний біль,
  • біль у животі та горлі,
  • лихоманка чи слабкість у руках чи ногах.

Що це за хвороба

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, поширюється від людини до людини через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п'яти років.

Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або плутають їх із симптомами ГРВІ чи розладу шлунка, проте продовжують інфікувати інших, якщо вони не мають достатньої кількості щеплень. Інкубаційний період хвороби становить 2-35 діб, найчастіше 7-14 днів.

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Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без ураження. Навіть без ураження ЦНР поліомієліт здатний сильно нашкодити хворому. Кожен із видів хвороби несе істотну загрозу смерті людини.

Як уберегти своїх дітей

Головний санлікар Ігор Кузін закликав батьків не ризикувати здоров'ям своїх дітей. Щоб уникнути захворювання на поліомієліт, необхідно:

  • перевірити вакцинальний статус дитини,
  • якщо ви відмовилися від щеплень або пропустили з будь-яких причин, зверніться до сімейного лікаря або педіатра і надолужте їх.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 14 років.

Усі щеплення безкоштовні та є у всіх регіонах України.

Україна на порозі спалаху

Якщо достатньо людей у країні вакцинується (понад 95%), поширення вірусу припиниться. Проте показники вакцинації є невтішними.

Рівень охоплення щепленням від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) у 2021 році недостатній, за 8 місяців 2021 – 53%. За таких темпів до кінця року без вжиття додаткових заходів досягти необхідного для колективного імунітету показника 95% не вдасться.

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