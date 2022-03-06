Польша может предоставить Украине истребители при условии, если позволят США

Украина получит истребители, если США дадут Польше на это разрешение/Фото: коллаж: "Сегодня"

США и Польша работают над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине. По этому вопросу консультируются с другими союзниками.

Об этом сообщает CNN.

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В ходе переговоров с Польшей Соединенные Штаты Америки определяют, какие "возможности мы могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину", отметил представитель Белого дома.

По его словам, отправка истребителей в Украину является "суверенным решением, которое должна принять любая страна", и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе то, как самолет будет переброшен из Польши в Украину.

Польша готова отправить истребители Украине, однако ждет разрешения США, рассказали депутаты, участвовавшие в разговоре с Зеленским.

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Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.

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