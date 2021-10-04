Польша ограничила движение транспорта на границе с Украиной: куда уже не проедешь

Пункт пропуска на границе с Польшей ограничит работу. / Фото: Коллаж: Сегодня
На польском пункте пропуска "Дорогуск" (с украинской стороны – "Ягодин") ограничили движение транспорта. Запрет будет действовать как минимум до декабря.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Польша начинает ремонт в пункте пропуска. Запланированы:
- реконструкция дорожного покрытия для грузовых автомобилей в направлении выезда из Польши,
- покрытие пред КП в направлении въезда для грузовых перевозок,
- строительство здания фитосанитарной службы.
Работы ориентировочно завершатся в декабре 2021 года.
Как объехать?
Пересечь границу с Польшей можно в других пунктах пропуска:
- "Рава-Русская – Гребенное",
- "Краковец – Корчева",
- "Шегини – Медика",
- "Грушев – Будомеж".
"Ягодин" тоже отремонтируют
Весной Кабмин утвердил приоритетным обустройство пункта пропуска на 2021-2023 годы. Хотят сделать капитальный ремонт территории пункта пропуска, построить площадки для осуществления таможенного контроля и оформления грузового автотранспорта, а также обустроить сканирующую систему стационарного типа для осмотра легкового автотранспорта.
Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" – самый мощный на западной границе Украины, который расположен на трассе международного значения М-07 Киев-Ковель-Ягодин. Именно через него перемещается 45-50% украинских грузов, следующих в страны Евросоюза.
Сейчас пропускная способность "Ягодина" составляет 400-500 грузовых транспортных средств в сутки.
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- В течение ближайших двух лет на государственной границе с Россией и Беларусью должно появиться новое заграждение. Обустройство границ станет приоритетным для нового главы МВД Дениса Монастырского.
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