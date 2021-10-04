Польща обмежила рух транспорту на кордоні з Україною: куди вже не проїдеш

Пункт пропуску на кордоні з Польщею обмежить роботу. / Фото: Колаж: Сьогодні

На польському пункті пропуску "Дорогуськ" (з українскої сторони – "Ягодин") обмежили рух транспорту. Заборона діятиме щонайменше до грудня.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Польща починає ремонт в пункті пропуску. Заплановані:

реконструкція дорожнього покриття для вантажних автомобілів у напрямку виїзду з Польщі,

покриття пред КП у напрямку в’їзду для вантажних перевезень,

будівництво приміщення фітосанітарної служби.

Роботи орієнтовно завершаться в грудні 2021 року.

Як об'їхати?

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Перетнути кордон з Польщею можна в інших пунктах пропуску:

"Рава-Руська-Гребенне",

"Краківець-Корчова",

"Шегині-Медика",

"Грушів-Будомєж".

"Ягодин" теж відремонтують

Навесні Кабмін затвердив пріорітетним облаштування пункту пропуску Ягодин на 2021-2023 роки. Хочуть зробити капітальний ремонт території пункту пропуску, збудувати майданчики для здійснення митного контролю та оформлення вантажного автотранспорту, а також облаштувати сканувальну систему стаціонарного типу для огляду легкового автотранспорту.

Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" – найпотужніший на західному кордоні України, що розташований на трасі міжнародного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин. Саме через нього переміщується 45-50 % українських вантажів, що прямують до країн Євросоюзу.

Нині пропускна спроможність "Ягодина" становить 400-500 вантажних транспортних засобів на добу.

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