Помогут наказать россиян! Почему истории украинцев во время войны так важны

Журналист Алексей Суханов собирает истории украинцев, пострадавших от российского вторжения в Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Истории украинцев должны быть рассказаны, чтобы стать свидетельствами в судах над россиянами. В этом убежден журналист и телеведущий Алексей Суханов, помогающий собирать рассказы наших граждан, которых коснулась война.

Недавно он был в Иванково и познакомился с героем Украины, участником АТО, прикованным к постеле.

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Он просто смотрел в окно, как рашисты входят в его село и ничего не могут сделать. Они с матерью придумали план: если односельчане их сдадут — то дети убегут огородами. А он и мать останутся уповать на Божью волю... Но ни один человек их не сдал, — эмоционально говорит Алексей Суханов.

По мнению Алексея Суханова, есть как минимум две причины, по которым люди должны рассказывать про себя и про войну. Первая — мир не должен об этом забыть или привыкнуть к войне.

Трагедия каждого украинца обязательно должна быть услышана. Все эти истории – важные свидетельства для будущих судов над рашистами. Я мечтаю о том дне, когда кремлевская бункерная крыса со всеми своими скабеевыми, соловьевыми, киркоровыми и басковыми и прочей шелупонью будет сидеть на скамье подсудимых — объясняет Алексей.

А вторая причина — психологическая. Алексей Суханов уверяет: чтобы пережить боль, человек должен рассказывать про нее, писать на бумаге, но главное – не молчать, не держать ее в себе.

Напомним, что Алексей Суханов стал амбассадором Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, и бережно собирает истории украинцев, пострадавших от российского вторжения в Украину.

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"Голоса Мирных" — это уникальный онлайн-музей, собирающий самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Свои истории Музею доверили уже тысячи человек.

Свою историю можно рассказать на портале "Голоса Мирных" или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.