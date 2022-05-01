Допоможуть покарати росіян! Чому історії українців під час війни настільки важливі

Журналіст Олексій Суханов збирає історії українців, які постраждали від російського вторгнення в Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот
Історії українців мають бути розказані, щоб стати свідченнями у судах над росіянами. У цьому переконаний журналіст і телеведучий Олексій Суханов, який допомагає збирати розповіді наших громадян, яких торкнулася війна.
Нещодавно він був у Іванкові та познайомився з героєм України, учасником АТО, прикутим до ліжка.
Він просто дивився у вікно, як рашисти входять до його села і нічого не можуть зробити. Вони з матір'ю вигадали план: якщо односельці їх здадуть — то діти втечуть городами. А він і мати залишаться сподіватися на Божу волю... Але жодна людина їх не здала, — емоційно каже Олексій Суханов.
На думку Олексія Суханова, є як мінімум дві причини, через які люди повинні розповідати про себе та про війну. Перша — світ не повинен про це забути чи звикнути до війни.
Трагедія кожного українця обов'язково має бути почута. Всі ці історії є важливими свідченнями для майбутніх судів над рашистами. Я мрію про той день, коли кремлівський бункерний щур з усіма своїми скабеєвими, соловйовими, кіркоровими, басковими та іншим лушпинням сидітиме на лаві підсудних — пояснює Олексій.
А друга причина — психологічна. Олексій Суханов запевняє: щоб пережити біль, людина має розповідати про неї, писати на папері, але головне – не мовчати, не тримати її у собі.
Нагадаємо, що Олексій Суханов став амбасадором Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, і дбайливо збирає історії українців, які постраждали від російського вторгнення в Україну.
"Голоси Мирних" — це унікальний онлайн-музей, який збирає наймасштабніший у світі архів історій мирних жителів України, які постраждали від війни. Свої історії Музею довірили вже тисячі людей.