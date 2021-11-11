Порывы ветра до 10 м/с. Прогноз погоды в Украине на 11 ноября (карта)

В течение дня в Украине прогнозируют ветреную погоду/Коллаж: Сегодня
В четверг, 11 ноября, в Украине ожидается переменная облачность. Кроме того, во всех областях Украины будет ветрено.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в Украине осадков не прогнозируют. Ветер на западе, севере, востоке и в Крыму — южный, 5-10 м/с, а на севере — юго-восточный, 5-10 м/с.
На западе температура будет колебаться от +6 до +12 градусов. На востоке прогнозируют 2-5 градусов тепла.
В северных регионах ожидается +4-9 градусов. На юге — 4-10 градусов тепла.
В Киеве прогнозируют + 5-7 градусов, без осадков.
Погода на зимние праздники
В Украине на Новый год прогнозируют морозную погоду, но снега не будет. Зима начнется после 20 ноября, а конец зимы будет в феврале и тоже 20-го числа.
В декабре ожидается от -2 до -3 градусов мороза. К тому же в начале декабря украинцам стоит ждать -10 градусов мороза. Следующее резкое похолодание прогнозируется к Новому году.
В январе-феврале 2022 года прогнозируют дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание.
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