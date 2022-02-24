После громкого заявления Путина о начале спецоперации в украинских городах слышны взрывы (обновлено)

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После скандального заявления президента РФ Владимира Путина в Украине раздаются взрывы в ряде городов.

Об этом сообщает в соцсетях.

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Где слышны взрывы?

В соцсетях пишут, что слышали громкий взрыв в Киеве. Что именно это было — неизвестно.

Также было слышно взрывы в Одессе, Харькове, Николаеве, Мариуполе, Бердянске, Василькове и Борисполе.

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Обстрел в районе Борисполя

Прямо сейчас в районе Борисполя слышны новые взрывы. Над местностью слышен шум винтов вертолетов, но из-за облачности, не разглядеть, сколько их летает поблизости. Вероятно, украинские.

Заявление Путина

Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".