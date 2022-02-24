Украина закрыла воздушное пространство

Воздушное пространство закрыто/Фото: коллаж: "Сегодня"
С четверга, 24 февраля, воздушное пространство Украины закрыто. Это связано с ситуацией вокруг нашей страны.
Об этом пишет Flightradar24 в Twitter.
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"Полеты гражданских самолетов теперь ограничены внутри Украины", — говорится в сообщении.
Последний рейсы выполнили:
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Угроза вторжения РФ
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