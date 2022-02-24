Україна закрила повітряний простір

Зараз в країні літакам літати небезпечно

Повітряний простір закритий/Фото: колаж: "Сьогодні"

З четверга, 24 лютого, повітряний простір в Україні закритий. Це пов'язано із ситуацією навколо нашої країни.

Про це пише Flightradar24 у Twitter.

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"Польоти цивільних літаків тепер обмежені всередині України", — йдеться у повідомленні.

Останні рейси виконали:

Турецький військовий Airbus A400M, що приземлився у Борисполі;

Американський безпілотник, "яструб" FORTE12, що всю ніч спостерігав за Донбасом;

Український цивільний літак, який не долетів до Запоріжжя, повернувшись до посадки в Київ.

Ось так зараз виглядає небо над Україною

Загроза вторгнення