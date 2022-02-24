Україна закрила повітряний простір

Повітряний простір закритий/Фото: колаж: "Сьогодні"
З четверга, 24 лютого, повітряний простір в Україні закритий. Це пов'язано із ситуацією навколо нашої країни.
Про це пише Flightradar24 у Twitter.
Деталі
"Польоти цивільних літаків тепер обмежені всередині України", — йдеться у повідомленні.
Останні рейси виконали:
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- Турецький військовий Airbus A400M, що приземлився у Борисполі;
- Американський безпілотник, "яструб" FORTE12, що всю ніч спостерігав за Донбасом;
- Український цивільний літак, який не долетів до Запоріжжя, повернувшись до посадки в Київ.
Загроза вторгнення
- У Міноборони України припускають, що посилена воєнна ескалація може розпочатися найближчими днями.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Президент США Джо Байден попередив Україну, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч осіб.
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої народної ради самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".