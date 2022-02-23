Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призов резервістів ⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Українці терміново мають залишити Росію – звернення МЗС

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 11:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових
Російська агресія продовжує зростати. Фото: колаж "Сьогодні"
Російська агресія продовжує зростати. Фото: колаж "Сьогодні"

У МЗС України закликали українських громадян негайно залишити територію Російської Федерації та не їхати до цієї країни.

Про це йдеться у заяві відомства.

Реклама

"У зв'язку з посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до суттєвого обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває у цій країні, – негайно покинути її територію" , – заявили у МЗС.

У відомстві наголосили, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян у Російській Федерації.

Крім того, МЗС повідомили контактні дані зарубіжних дипломатичних установ України на території Російської Федерації:

Реклама
  • Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: [email protected], [email protected]).
  • Генеральне консульство України у Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: [email protected]).
  • Генеральне консульство України у Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: [email protected]).
  • Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: [email protected]).
  • Консульство України у Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: [email protected]).

Загроза вторгнення РФ

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Бойовики масово забирають жителів Донецька до військкоматів – ексклюзив Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві може зупинитись громадський транспорт? Ми перевірили чутки Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна У Києві розпочався призов резервістів – адреси та час роботи військкоматів Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

179 905

захворіло за тиждень в Україні

-20%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3665

Євро (€)

32.9

Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти