Украинцы срочно должны покинуть Россию – обращение МИД

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных

Российская агрессия продолжает расти. Фото: коллаж "Сегодня"

В МИД Украины призвали украинских граждан немедленно покинуть территорию Российской Федерации и не ехать в эту страну.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

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"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию", – заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

Кроме того, в МИД сообщили контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:

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Угроза вторжения РФ