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Украинцы срочно должны покинуть Россию – обращение МИД

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 11:29
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У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных
Российская агрессия продолжает расти. Фото: коллаж "Сегодня"
Российская агрессия продолжает расти. Фото: коллаж "Сегодня"

В МИД Украины призвали украинских граждан немедленно покинуть территорию Российской Федерации и не ехать в эту страну.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

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"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию", – заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.

Кроме того, в МИД сообщили контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:

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  • Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).
  • Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).
  • Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).
  • Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).
  • Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).

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