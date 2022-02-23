Украинцы срочно должны покинуть Россию – обращение МИД

В МИД Украины призвали украинских граждан немедленно покинуть территорию Российской Федерации и не ехать в эту страну.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию", – заявили в МИД.
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В ведомстве подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации.
Кроме того, в МИД сообщили контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории Российской Федерации:
- Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).
- Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).
- Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).
- Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).
- Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).
Угроза вторжения РФ
- В Минобороны Украины допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России, – Днем защитника Отечества, 23 февраля.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.
- Также напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР".