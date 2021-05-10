Фото: УНИАН
В Украине не осталось регионов с самым высоким уровнем эпидемиологической угрозы – после того, как в Сумской области отменили красную зону эпидемиологической опасности, самые жесткие ограничения действуют в "оранжевых" областях.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Согласно обновленному зональному делению, по состоянию на 10 мая, в оранжевой зоне остаются.
- Волынская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Кировоградская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Тернопольская;
- Черкасская.
Все остальные области оказались в желтой зоне. Это Киев и Киевская область, а также Винницкая, Днепропетровская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Последней областью в красной зоне оставалась Сумская область. Решением Госкомиссии по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 8 мая Сумщина покинула красную зону.
Новости на эту же тему: