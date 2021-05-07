В Украине скоро исчезнет красная зона карантина – Ляшко

Сумская область в скором времени может выйти из "красного" уровня эпидопасности

Еще один регион Украины может в ближайшее время выйти из красной зоны карантина. Министерство здравоохранения уже готовит соответствующее представление.

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Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

"По индикаторам, которые мы получили сегодня утром, Сумская область также может выйти из "красного" уровня эпидопасности. Поэтому Минздрав сегодня готовит представление секретариату Кабмина и Комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос выведения из "красного" уровня эпидопасности Сумской области", – отметил он.

Таким образом, по словам Ляшко, все регионы страны будут находиться либо в желтой, либо в оранжевой зонах.

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Напомним, с сегодняшнего дня в Полтавской и Запорожской областях установлен желтый уровень эпидемической опасности.

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Подробнее о карантинных ограничениях в регионах – читайте в материале "Сегодня".