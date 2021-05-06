В Украине еще две области выходят из красной зоны карантина

С 7 мая Полтавская и Запорожская области выходят из красной зоны карантина.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
На сегодняшнем внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение установить в указанных регионах желтый уровень эпидемической опасности.
Теперь в этих регионах разрешается работа:
- кафе, баров и ресторанов с 7:00 до 24:00;
- театров и кинотеатров при условии заполнения залов не более чем на половину;
- магазинов и рынков;
- фитнес-залов с заполненностью один человек на 10 кв. м.
В то же время на территории желтой зоны запрещается:
- выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;
- оставлять места самоизоляции;
- проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на четыре квадратных метра;
- посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;
- посещения посторонними лицами учреждений социальной защиты.
Отметим, что в красной карантинной зоне с завтрашнего дня останется только одна область – Сумская.
Подробнее о карантинных ограничениях в регионах – читайте в материале "Сегодня".
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