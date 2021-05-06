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В Украине еще две области выходят из красной зоны карантина

6 мая, 16:52

Виталий Семченко Виталий Семченко

Речь идет о Полтавской и Запорожской областях

С 7 мая Полтавская и Запорожская области выходят из красной зоны карантина.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

На сегодняшнем внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение установить в указанных регионах желтый уровень эпидемической опасности.

Теперь в этих регионах разрешается работа:

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  • кафе, баров и ресторанов с 7:00 до 24:00;
  • театров и кинотеатров при условии заполнения залов не более чем на половину;
  • магазинов и рынков;
  • фитнес-залов с заполненностью один человек на 10 кв. м.

В то же время на территории желтой зоны запрещается:

  • выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;
  • оставлять места самоизоляции;
  • проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на четыре квадратных метра;
  • посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;
  • посещения посторонними лицами учреждений социальной защиты.
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Отметим, что в красной карантинной зоне с завтрашнего дня останется только одна область – Сумская.

Подробнее о карантинных ограничениях в регионах – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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