В Украине еще две области выходят из красной зоны карантина

Речь идет о Полтавской и Запорожской областях

С 7 мая Полтавская и Запорожская области выходят из красной зоны карантина.

Реклама

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

На сегодняшнем внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение установить в указанных регионах желтый уровень эпидемической опасности.

Теперь в этих регионах разрешается работа:

кафе, баров и ресторанов с 7:00 до 24:00;

театров и кинотеатров при условии заполнения залов не более чем на половину;

магазинов и рынков;

фитнес-залов с заполненностью один человек на 10 кв. м.

В то же время на территории желтой зоны запрещается:

выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;

оставлять места самоизоляции;

проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на четыре квадратных метра;

посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;

посещения посторонними лицами учреждений социальной защиты.

Реклама

Отметим, что в красной карантинной зоне с завтрашнего дня останется только одна область – Сумская.

Подробнее о карантинных ограничениях в регионах – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус