В Україні ще дві області виходять з "червоної зони" карантину

З 7 травня Полтавська і Запорізька області виходять з "червоної зони" карантину.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в своєму Telegram-каналі.
На сьогоднішньому позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення встановити в зазначених регіонах "жовтий рівень" епідемічної небезпеки.
Тепер в цих регіонах дозволяється робота:
- кафе, барів і ресторанів з 7:00 до 24:00;
- театрів і кінотеатрів за умови заповнення залів не більше ніж на половину;
- магазинів і ринків;
- фітнес-залів із заповненою одна людина на 10 кв. м.
Водночас на території "жовтої зони" забороняється:
- виходити на вулицю без документів, що засвідчують особу;
- залишати місця самоізоляції;
- проведення масових заходів за участю більш ніж одна особа на чотири кв. м;
- відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходиться більше половини учнів;
- відвідування сторонніми особами установ соціального захисту.
Відзначимо, що в "червоній зоні" з завтрашнього дня залишиться тільки одна область – Сумська.
Детальніше про карантинні обмеження в регіонах – читайте в матеріалі "Сьогодні".
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