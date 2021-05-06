В Україні ще дві області виходять з "червоної зони" карантину

Йдеться про Полтавську і Запорізьку області

З 7 травня Полтавська і Запорізька області виходять з "червоної зони" карантину.

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Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в своєму Telegram-каналі.

На сьогоднішньому позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення встановити в зазначених регіонах "жовтий рівень" епідемічної небезпеки.

Тепер в цих регіонах дозволяється робота:

В тренді Блінкен у Києві зібрався в монастир. Став відомий розклад візиту держсекретаря

кафе, барів і ресторанів з 7:00 до 24:00;

театрів і кінотеатрів за умови заповнення залів не більше ніж на половину;

магазинів і ринків;

фітнес-залів із заповненою одна людина на 10 кв. м.

Водночас на території "жовтої зони" забороняється:

виходити на вулицю без документів, що засвідчують особу;

залишати місця самоізоляції;

проведення масових заходів за участю більш ніж одна особа на чотири кв. м;

відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходиться більше половини учнів;

відвідування сторонніми особами установ соціального захисту.

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Відзначимо, що в "червоній зоні" з завтрашнього дня залишиться тільки одна область – Сумська.

Детальніше про карантинні обмеження в регіонах – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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