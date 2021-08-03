Пособники преступления? НАБУ "наехало" на СБУ из-за Чауса

Статус потерпевшего, по которому Чаус проходит в СБУ, не отменяет обязательства по его доставке в суд

НАБУ продолжает попытки отбить Чауса и СБУ. Коллаж "Сегодня"

Сокрытие судьи Николая Чауса сотрудниками СБУ от детективов Национального антикоррупционного бюро является содействием в уклонении от уголовного расследования и превышением служебных полномочий спецслужбой.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

Антикоррупционеры напомнили, что в 2017 году суд заочно избрал Чаусу меру пресечения в виде ареста. А Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает, что в случае обнаружения разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования.

"Вместо этого имеем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона … Сокрытие сотрудниками СБУ от детективов НАБУ информации о местонахождении судьи является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий", – заявили в НАБУ.

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В ведомстве настаивают на соблюдении закона любым правоохранительным органом и призвали СБУ доставить подозреваемого в Высший антикоррупционный суд 4 августа на 14:00.

"Принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для укрытия такого лица от уголовного судопроизводства и неисполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнули в НАБУ.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

В то же время адвокат судьи Ростислав Кравец будет просит Офис генпрокурора изменить подследственность – у НАБУ могут забрать дело Чауса.