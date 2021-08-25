Посольство США в Киеве отреагировало на "зеленое" нападение на Порошенко

Порошенко облили зеленкой в центре Киева 24 августа. Фото: коллаж "Сегодня"
Посольство США в Киеве отреагировало инцидент с пятым президентом Украины. Петра Порошенко 24 августа облили зеленкой у станции метро "Крещатик".
Об этом посольство написало в Twitter.
"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или на любых членов общества нет места в процветающей демократии", – указано в сообщении.
"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или на любых членов общества нет места в процветающей демократии", – указано в сообщении.
Позицию посольство опубликовало в соцсетях. Фото: скрин
Что произошло
Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.
Позже появилось фото задержанного мужчины, который облил Порошенко. Как оказалось, мужчину зовут Юрий, он 1999 года рождения, из Козельца (Черниговская область).
По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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