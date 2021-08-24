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Кто облил зеленкой Порошенко в центре Киева? Появилось фото

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 августа, 19:08
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Инцидент произошел сегодня, 24 августа – лидера "Европейской солидарности" облили зеленкой возле метро "Крещатик"
Пятый президент Украины в зеленке и подозреваемый. Фото: коллаж "Сегодня"
Пятый президент Украины в зеленке и подозреваемый. Фото: коллаж "Сегодня"

Появилось фото задержанного мужчины, который облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Политик в это время направлялся к Кабмину.

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Фото опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

Как оказалось мужчину зовут Юрий, он из Козельца (Черниговская область).

Задержанный хулиган. Фото: скрин
Задержанный хулиган. Фото: скрин

Копы сразу после происшествия задержали хулигана.

Кого еще в Украине обливали зеленкой?

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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