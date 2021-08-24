Кто облил зеленкой Порошенко в центре Киева? Появилось фото

Инцидент произошел сегодня, 24 августа – лидера "Европейской солидарности" облили зеленкой возле метро "Крещатик"

Пятый президент Украины в зеленке и подозреваемый. Фото: коллаж "Сегодня"

Появилось фото задержанного мужчины, который облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Политик в это время направлялся к Кабмину.

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Фото опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

Как оказалось мужчину зовут Юрий, он из Козельца (Черниговская область).

Задержанный хулиган. Фото: скрин

Копы сразу после происшествия задержали хулигана.

Кого еще в Украине обливали зеленкой?

5 сентября 202 года мэра Днепра Бориса Филатова облили зеленкой . Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы. Мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся.

. Инцидент произошел во время встречи с местными жителями, где он отвечал на их вопросы. Мэр уже собирался уезжать, когда из толпы в него бросили емкость с зеленкой. Охранники сразу окружили Филатова и пытались увести с места происшествия, но тот вскоре вернулся. 21 июля 2020 года под Радой троих депутатов облили зеленкой . Пострадали двое "Слуг народа" – Александр Кабанов и Евгений Шевченко, а также депутат от ОПЗЖ Олег Волошин – за высказывания об "отсутствии суверенитета у Украины".

. Пострадали двое "Слуг народа" – Александр Кабанов и Евгений Шевченко, а также депутат от ОПЗЖ Олег Волошин – за высказывания об "отсутствии суверенитета у Украины". А в 2018 году облили зеленкой главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Согласно заключению медиков, у Шабунина был химический ожог обоих глаз.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: